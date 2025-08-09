Dấu chấm hết cho Donnarumma tại PSG

Gianluigi Donnarumma sẵn sàng rời PSG.



Theo ESPN, PSG đã hoàn tất việc ký hợp đồng 5 năm với thủ môn Lucas Chevalier của Lille với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro, kèm phụ phí lên tới 15 triệu euro. Chevalier, 23 tuổi, vượt qua buổi kiểm tra y tế tại Paris và sẽ trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của PSG.

Tình thế này khiến Donnarumma, người đóng vai trò quan trọng trong mùa giải lịch sử của đội bóng năm ngoái, vào tình thế phải tìm bến đỗ mới trong mùa hè này. Các nguồn tin nội bộ PSG cho biết CLB không muốn giữ Donnarumma.

...

Đội bóng Pháp đang chờ đợi các lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United hoặc Inter Milan, khi cả ba câu lạc bộ này đều đã liên hệ với Enzo Raiola, người đại diện của Donnarumma. Hiện tại, hợp đồng của Donnarumma tại PSG sẽ hết hạn vào tháng 6/2026.

La Repubblica cho hay Donnarumma muốn tăng lương nhưng PSG không đồng ý. Thủ môn tuyển Italy đang nhận khoản đãi ngộ lên tới 245.000 euro mỗi tuần, con số cao ngất ngưởng so với một người gác đền.

Chính vì thế, CLB nước Pháp muốn Donnarumma giảm lương trong hợp đồng mới. Khả năng chơi chân của anh vẫn chưa khiến HLV Luis Enrique thực sự hài lòng. Đó là lý do PSG không muốn giữ chân thủ môn này.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn

