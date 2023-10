Xe sang Lexus của “kiều nữ” lừa đảo hàng chục tỉ đồng đang bị kê biên nghi vẫn tung tăng trên phố

Ngày 18-10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp xem xét vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993; trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nguyễn Thúy Quỳnh được biết đến là "ái nữ" của một ông chủ nhà hàng lớn, một trong những cơ sở kinh doanh nổi tiếng và làm ăn có uy tín nhất ở TP Vinh từ trước đến nay.

Nguyễn Thúy Quỳnh. Ảnh: Mạng xã hội

Bằng chiêu trò kêu gọi góp vốn buôn bán bất động sản, lấy tiền người sau trả cho người trước, Nguyễn Thúy Quỳnh được cho là đã lừa hàng chục người (có cả người thân) hàng chục tỉ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã vào cuộc và nhận thấy sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, với số tiền rất lớn. Ngày 17-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Quỳnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại vì bị can đang nuôi con nhỏ.

Cơ quan điều tra cũng đã ban hành lệnh kê biên tài sản đối với 3 thửa đất tại TP Vinh và 1 thửa đất tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), 1 xe ôtô Lexus BKS 37A-862.26 do Nguyễn Thúy Quỳnh đứng tên, sở hữu để tránh tẩu tán, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, dù chiếc xe hạng sang Lexus BKS 37A-862.26 đã bị kê biên, vụ án chưa được đưa ra xét xử nhưng chiếc xe này nghi vẫn được sử dụng thường xuyên, thậm chí vài ngày nay, chiếc xe này bất ngờ xuất hiện ở TP Hà Nội.

Ngày 17-10, tại một bãi để xe ở quận Long Biên (TP Hà Nội), phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận có 1 chiếc xe ôtô Lexus BKS 37A-862.26 đang đỗ ở đây. Bảo vệ ở đây cho biết chiếc xe này được gửi ở đây đã được một thời gian, chiếc xe này vẫn được sử dụng thường xuyên.

Chiếc xe sang Lexus 350 được phát hiện ở Hà Nội vài ngày qua.

Liên quan đến chiếc ôtô Lexus 350 đã bị kê biên, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khẳng định khi làm thủ tục kê biên, bàn giao quản lý thì cơ quan điều tra đã làm đúng theo quy định của pháp luật. "Chúng tôi làm đúng theo quy định, nếu người nào sử dụng hay vi phạm như thế nào sau khi kê biên thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" - vị đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nói.

