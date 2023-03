Xác minh thông tin 2 người dân bấm ra 4 biển số đẹp, có ngũ quý 8

Ngày 30/3, Công an huyện Cẩm Mỹ và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh thông tin về việc các cá nhân bấm biển số “đẹp” và quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Trước đó, chiều 29/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 2 người (1 nam, 1 nữ) đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Người đàn ông đã bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho chiếc xe Suzuki RGV120 và SH150i; trong khi người phụ nữ bấm được biển số 60B6-888.88 và 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy hiệu Yaz.

Ngay trong tối cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ cùng các đội nghiệp vụ đã đến trực tiếp trụ sở Công an xã Sông Nhạn để xác minh thông tin. Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đều cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ sự xuất hiện các biển số đẹp trên.



