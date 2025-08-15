Chủ xe VinFast VF 5 sau 2 năm sử dụng: "Không khói bụi, tiết kiệm, dùng rẻ ngang xe máy"

Năm 2022, quyết định chuyển hướng sang thuần điện của VinFast được đánh giá là táo bạo, khi xe xanh vẫn còn là một khái niệm mới với thị trường ô tô Việt. Dù vậy, thương hiệu Việt vẫn thu hút đông đảo khách hàng tiên phong, trong đó có anh Đinh Công Thắng (40 tuổi, đến từ Thanh Oai, Hà Nội).

Anh Đinh Công Thắng là khách hàng tiên phong của VinFast VF 5, đặt cọc vào cuối năm 2022và nhận xe vào tháng 6/2023.

Sự xuất hiện của VinFast VF 5 với anh Thắng là đúng thời điểm. “Trước đó, vợ chồng tôi thuê nhà ở trong phố, nên không có nhu cầu quá lớn với ô tô. Nhưng khi quyết định về quê ở Thanh Oai sống, một chiếc xe 4 bánh trở nên cần thiết”, anh Thắng chia sẻ.

Dù mua ô tô lần đầu, nhưng anh Thắng sẵn sàng trải nghiệm xe điện vì nhiều yếu tố. “Nếu nói là để ủng hộ thương hiệu nước nhà thì cũng đúng, nhưng lý do này chỉ chiếm một phần trong quyết định của tôi. Chủ yếu là VinFast VF 5 phù hợp với tài chính và nhu cầu của gia đình”, anh Thắng cho biết.

Người dùng này cho biết, ở thời điểm chốt mua VF 5, anh được hưởng chính sách tiên phong và một số ưu đãi khác nên giá lăn bánh của xe (đã kèm pin) chỉ hơn 500 triệu đồng - mức rất dễ tiếp cận so với phân khúc A-SUV và với gia đình anh. Hơn nữa, yếu tố quan trọng không kém là nhà anh có không gian đỗ xe, thuận tiện cho việc sạc điện.

Anh Thắng đánh giá thiết kế của VinFast VF 5 trẻ trung và hài hòa.

Theo anh Thắng, thời gian đầu mua xe, anh luôn sạc pin tại nhà. “Tôi và vợ vẫn đi làm trong phố, mỗi ngày di chuyển 60-100km cả đi và về. Trung bình mỗi tháng nếu chỉ sạc xe tại nhà, tiền điện vào khoảng 1,2 triệu đồng cho 3.000km, không hơn chi phí sử dụng xe máy là bao, quá tiết kiệm. Huống chi giờ còn được miễn phí sạc tại các trạm V-Green tới 2027”, anh Thắng kể.

Do nhu cầu đi lại hàng ngày cao, chiếc VinFast VF 5 của anh Thắng đến nay đã lăn bánhhơn 77.000km, dù mới sử dụng khoảng 2 năm.

Bên cạnh đó, người dùng này cho biết chi phí bảo dưỡng của VinFast VF 5 rất hấp dẫn. Lần bảo dưỡng xe gần nhất của anh Thắng là ở mốc 72.000 km, nhưng chỉ tốn khoảng 300.000-400.000 đồng, không có gì hỏng hóc quá lớn cần thay.

Đến với VinFast VF 5 vì yếu tố tiết kiệm, nhưng những giá trị đặc hữu của xe điện như không tiếng ồn, không khói bụi, đảm bảo sức khỏe cho gia đình đã đem lại sự hài lòng cho anh Thắng, cũng như giúp anh tự tin giới thiệu các sản phẩm của thương hiệu Việt cho bạn bè, người thân.

“VinFast VF 5 chạy rất bốc nhưng không khó làm quen với người mới. Xe chạy đường trườngrất thích, đầm chắc ở dải tốc dưới 100 km/h”, anh Thắng nói.

...

“Từ ngày có xe nhà tôi cũng đi chơi nhiều hơn, khoảng 2-3 chuyến mỗi năm. Vợ và con tôi đều thích đi VinFast VF 5, xe di chuyển êm, không mùi xăng nên không bị say”, anh Thắng chia sẻ. Đồng thời, việc xe phải dừng lại sạc giúp người dùng có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống một cách khoa học và hợp lý, đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình.

Với hệ thống trạm sạc được V-Green phát triển gần như phủ khắp toàn quốc, việc thực hiện những chuyến đi dài ngày với những người dùng như anh Thắng không hề khó khăn, chỉ cần cân đối lịch trình nghỉ ngơi phù hợp với việc sạc điện.

Anh Thắng cho rằng VF 5 là chiếc xe đi phố êm ái, nhỏ gọn, linh hoạt.

Về trang bị, với một mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận, VF 5 theo anh có nhiều option vượt tầm tiền. “Xe có cảnh báo điểm mù hoạt động rất hiệu quả, camera lùi nét, sử dụng trợ lý ảo trong khi lái xe rất tiện”, anh Thắng chia sẻ.

Sau 2 năm sử dụng với hơn 77.000km lăn bánh, nội thất chiếc VinFast VF 5 của anh Thắngvẫn còn khá mới.

Chính nhờ những trải nghiệm tốt như vậy, anh Thắng đang có kế hoạch “lên đời” mẫu xe điện VinFast tiếp theo sau 2 năm sử dụng VF 5. Anh từng cân nhắc VF 6 Plus, và giờ đang tìm hiểu VF 8 Eco đã qua sử dụng, phân phối bởi Green Future (GF). Mua xe từ GF đem lại cho người dùng này sự an tâm, do các dòng xe đều có lịch sử minh bạch và phải thông qua tới 139 hạng mục kiểm tra tại nhà máy VinFast.

VinFast VF 5 di chuyển được khoảng 300km khi sạc đầy, đáp ứng được nhu cầu đi lại và làm việc hàng ngày của anh Thắng, vốn thường xuyên phải di chuyển nhiều.

Trải nghiệm tích cực của anh Thắng cũng phản ánh chân dung chung của các chủ xe VF 5. Nhờ những giá trị thiết thực và phù hợp với đông đảo khách hàng, mẫu A-SUV của VinFast đang là một trong những dòng xe bán chạy nhất thị trường, với 24.364 chiếc được bàn giao sau 7 tháng của năm 2025, chỉ xếp sau “người em” VF 3 (26.223 xe).

Hiện tại, VF 5 có giá niêm yết chỉ 529 triệu đồng, được áp dụng cùng lúc nhiều chính sách ưu đãi: giảm 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”, ưu đãi thêm 10 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 10 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Khách hàng mua xe và xuất hóa đơn tới hết ngày 30/9 còn được nhận 1 lượt “xé túi mù” với cơ hội trúng 1 ô tô, xe máy điện hoặc xe đạp điện VinFast.

Đặc biệt, khách hàng mua xe VF 5 và nhiều dòng xe khác gồm: VF 3, Herio Green, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, xuất hóa đơn tới hết 20/8 sẽ nhận ngay 2 vé tham dự đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025 - Moments of Wonder tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vinhomes Global Gate), Đông Anh, Hà Nội vào ngày 23/8 tới.

Khách hàng có thể trải nghiệm VF 5 và các dòng xe VinFast tại chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện – Vì Việt Nam xanh” tổ chức đồng thời tại Ninh Bình (Quảng trường Khách sạn Nam Cường, phường Nam Định), Đắk Lắk (Quảng trường 10/3), Nghệ An (Quảng trường Hồ Chí Minh) vào ngày 16-17/8.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: petrotimes.vn

