VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo điều chỉnh giá bán và thuê pin của loạt xe điện, mức giảm cao nhất gần 500 triệu đồng

Hãng xe điện Việt Nam - VinFast mới đây đã công bố thông tin thay đổi chính sách giá bán - thuê pin và trang bị tùy chọn của một số dòng xe mà hãng đang phân phối.

Theo đó, những xe nằm trong đợt thay đổi chính sách bao gồm VinFast VF 3, VinFast VF 5 Plus, VinFast VF 6, VinFast VF 7, VinFast VF 8 và VinFast VF 9.

VinFast VF 3

Cụ thể, với VinFast VF 3, giá bán lẻ tham chiếu của mẫu xe điện mini này duy trì ở mức 240 triệu (thuê pin) và 322 triệu đồng (mua pin).

Trong khi đó, chi phí thuê pin theo tháng của xe ghi nhận mức tăng từ 200.000 đến 1 triệu đồng. Đơn cử như, quãng đường di chuyển dưới 1.500 km mức giá của VF 3 là 1,1 triệu đồng, quãng đường di chuyển từ 1.500 đến 2.500 km giá là 1,4 triệu đồng và quãng đường di chuyển trên 2.500 km là 3 triệu đồng.

Mức giá trên đã bao gồm VAT.

VinFast cho biết, phí cọc thuê pin của VF 3 là 7 triệu đồng. Khi lựa chọn màu sơn ngoại thất nâng cao (vàng, hồng tím, xanh lá nhạt...) người mua cần chi thêm 8 triệu đồng và màu sơn ngoại thất theo yêu cầu mức giá đưa ra là 15 triệu đồng.

Ngoài ra, hãng xe điện cũng cung cấp thêm bộ sạc tại nhà cho VF 3 cùng 2 lựa chọn gồm bộ sạc cầm tay với công suất 2,2 kW có giá 4 triệu đồng và bộ sạc cầm tay OBC giá 6 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus

Kể từ tháng 1/2025, giá bán lẻ tham chiếu không kèm sạc của VinFast VF 5 Plus là 480 triệu đồng (thuê pin) và 540 triệu đồng (thuê pin). Còn giá bán lẻ tham chiếu kèm sạc của VF 5 Plus là 491 triệu đồng (thuê pin) và 551 triệu đồng (mua pin).

Như vậy, so với mức giá 468 triệu đồng chưa kèm pin và 548 triệu đồng kèm pin được niêm yết trước đó, giá bán hiện tại của VF 5 Plus đã tăng nhẹ vài chục nghìn đồng.

Mức giá trên đã bao gồm VAT.

Chi phí thuê pin VinFast VF 5 Plus áp dụng cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km/tháng là 1,4 triệu đồng (tăng 200.000 đồng so với trước đó); quãng đường tối đa 3.000 km là 1,9 triệu đồng (tăng 300.000 đồng) và 3,2 triệu đồng khi di chuyển trên 3.000 km (tăng 500.000 đồng).

Phí cọc thuê pịn dành cho VinFast VF 5 là 15 triệu đồng. Khi lựa chọn màu sơn ngoại thất nâng cao (vàng, hồng tím, xanh lá nhạt...) người mua cần chi thêm 10 triệu đồng và màu sơn ngoại thất theo yêu cầu là 20 triệu đồng.

VinFast VF 6

Với VinFast VF 6 Eco mức giá bán lẻ tham chiếu không kèm sạc là 640 triệu đồng (thuê pin) và 710 triệu đồng (kèm pin). Còn giá bán lẻ tham chiếu kèm sạc là 651 triệu đồng (thuê pin) và 721 triệu đồng (kèm pin).

Sau khi áp dụng điều chỉnh, giá bán của VinFast VF 6 Eco giảm nhẹ khoảng 35.000 đồng khi lựa chọn hình thức thuê pin và giảm tối đa gần 60.000 đồng khi mua pin.

Tương tự, VinFast VF 6 Plus cũng ghi nhận mức giảm tối đa lên đến 115.000 đồng. Hiện, mức giá bán lẻ tham chiếu không kèm sạc của VinFast VF 6 Plus LÀ 710 triệu đồng (thuê pin) và 770 triệu đồng (mua pin). Giá bán lẻ tham chiếu kèm sạc là 721 triệu đồng (thuê pin) và 781 triệu đồng (mua pin).

Chi phí thuê pin của VF 6 Eco và VF 6 Plus cùng dao động từ 1,7 - 3,6 triệu đồng (tùy lựa chọn quãng đường) - tăng 300.000 - 600.000 đồng so với trước đây.

VinFast cho biết, giá bán lẻ tham chiếu kèm bộ sạc tại nhà của VF 6 sẽ được nhận Bộ sạc với công suất AC 7,4 kW. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp thêm tùy chọn nâng cấp công suất sạc AC giá 10,5 triệu đồng, gói nâng cấp công suất sạc AC của xe và bộ sạc treo tường là 19 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng sở hữu VinFast VF 6 Eco còn sở hữu thêm tùy chọn màn hình hiển thị trên kính lái trị giá 8,9 triệu đồng.

VinFast VF 7

Giá bán của VinFast VF 7 sau khi được hãng điều chỉnh ghi nhận mức giảm mạnh tới 200 triệu đồng, tùy từng phiên bản và hình thức lựa chọn.

Cụ thể, mức giá bán lẻ tham chiếu không kèm sạc dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 lựa chọn thuê pin dao động từ 760-924 triệu đồng (tùy từng phiên bản) và lựa chọn kèm là 854 -1.024 triệu đồng (tùy từng phiên bản).

Giá bán lẻ tham chiếu kèm bộ sạc dành cho 3 phiên bản của VF 7 thuê pin dao động từ 771 - 936 triệu đồng và mua pin là 856 - 1.036 triệu đồng. Theo VinFast, những mẫu xe VF 7 mua theo hình thức này sẽ nhận bộ sạc công suất AC 7,4 kW cho bản Eco và bản Plus là bộ sạc công suất AC 11 kW.

Mức giá trên đã bao gồm VAT.

Chi phí thuê pin của VF 7 Eco, VF 7 Plus trần thép và VF 7 Plus trần kính cùng dao động từ 2 - 5,8 triệu đồng (tùy lựa chọn quãng đường) - tăng 300.000 - 1 triệu đồng so với trước đây.

VinFast cung cấp thêm 2 tùy chọn dành riêng cho bản Eco gồm tấm ốp bảo về dưới gầm xe (2 triệu đồng) và hiển thị thông tin trên kính chắn gió (10 triệu đồng).

VinFast VF 8

Mức giá bán lẻ tham chiếu không kèm sạc dành cho khách hàng mua VinFast VF 8 lựa chọn thuê pin dao động từ 970 - 1.149 triệu đồng (tùy phiên bản) và lựa chọn kèm là 1.120 - 1.299 triệu đồng (tùy phiên bản).

Còn giá bán lẻ tham chiếu kèm sạc cho VF 8 lựa chọn thuê pin dao động từ 1.392 -1.578 triệu đồng và mua pin là 1.692 -1.878 triệu đồng, tùy phiên bản.

Như vậy, giá bán hiện tại của VinFast VF 8 Eco đã giảm từ 200 - 260 triệu đồng và bản VF 8 Plus giảm 210 - 270 triệu đồng, tùy theo hình thức mà khách hàng lựa chọn.

Mức giá trên đã bao gồm VAT.

Về chi phí thuê pin, 2 phiên bản của VF 8 được VinFast áp dụng cùng mức giá 2,3 triệu đồng cho quãng đường dưới 1.500 km, quãng đường tối đa 3.000 km là 3,5 triệu đồng và 5,8 triệu đồng khi di chuyển trên 3.000 km. Tăng khoảng 400.000 - 1 triệu đồng so với trước đây.

Được biết, phí cọc thuê pin của VinFast VF 8 là 41 triệu đồng và những chiếc VF 8 được mua theo hình thức kèm bộ sạc sẽ được nhận bộ sạc với công suất AC 11 kW.

VinFast VF 9

Sau khi được hãng điều chỉnh, giá bán của VF 9 - mẫu xe điện cao cấp nhất trong dải sản phẩm của VinFast có nhiều biến động với mức giảm tối đa lên tới 463 triệu đồng, tùy từng phiên bản và hình thức khách hàng lựa chọn.

Theo đó, mức giá bán lẻ tham chiếu không kèm sạc - pin CATL - bản điều hòa 3 vùng của VF 9 mua theo hình thức thuê pin dao động từ 1.380 - 1.566 triệu đồng và mua pin là 1.680 - 1.866 triệu đồng.

Còn giá bán lẻ tham chiếu kèm sạc - pin CATL - bản điều hòa 3 vùng dao động từ 1.392 -1.578 triệu đồng theo hình thức thuê pin và 1.692 - 1.878 triệu đồng khi mua pin.

Mức giá trên đã bao gồm VAT.

Đặc biệt, chi phí thuê pin của VF 9 bản Eco và Plus kể từ 1/1/2025 cùng dao động trong khoảng từ 3,2 - 8.3 triệu đồng, tùy quãng đường lựa chọn. Mức giá trên thấp hơn tối đa 1 triệu đồng so với trước đây.

VinFast cho biết,khi áp dụng mua VinFast VF 9 kèm bộ sạc khách hàng sẽ nhận được bộ sạc với công suất AC 11 kW. Ngoài ra, hãng xe điện cung cấp thêm lựa chọn trần kính toàn cảnh trên VF 9 Plus trị giá 29 triệu đồng.

