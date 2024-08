VIDEO: Xe mô tô phân khối lớn do người phụ nữ điều khiển tông lật ô tô

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô con đi vào vòng xuyến thì bất ngờ bị xe mô tô phân khối lớn do một người phụ nữ điều khiến tốc độ cao tông khiến xe ô tô lật ngang.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ ngày 19-8, tại vòng xuyến đường nối QL32C với đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Video ghi lại cảnh xe mô tô phân khối lớn tông lật xe ô tô. Nguồn: Facebook

Thời điểm trên, xe ô tô BKS 29A-376.xx (lái xe cùng người ngồi trên ô tô chưa rõ danh tính) đang di chuyển vào vòng xuyến bị xe mô tô phân khối lớn biển số 69A1-004.xx do một người phụ nữ trẻ chưa rõ danh tính điều khiển lao nhanh tới, tông hông xe khiến ô tô bị lật ngang.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động