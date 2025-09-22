Video tiền vệ Hà Tĩnh nhận thẻ đỏ vì đạp vào mắt cá chân đối thủ

Your browser does not support the video tag.

Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống xấu chơi với Văn Huy - Nguồn: FPT PLAY

Tối 21-9, Sông Lam Nghệ An có trận tiếp đón đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Vinh trong khuôn khổ vòng 4 LPBank V-League 1 - 2025-2026.

Đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay phút thứ 7. Xuất phát từ pha đá phạt góc, ngoại binh Garcia có tình huống tì đè rồi đánh đầu dũng mãnh tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên phút thứ 15, Huỳnh Tấn Tài trở thành tội đồ khi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có pha vào bóng quá mức cần thiết khi đạp thẳng vào mắt cá chân của Văn Huy bên phía Sông Lam Nghệ An.

Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi xem VAR đã rút thẻ đỏ trực tiếp. Việc chỉ còn chơi với 10 người khiến CLB Hà Tĩnh gặp vô vàn khó khăn.

Viktor Le và các đồng đội đã phải vô cùng nỗ lực để lấp vào khoảng trống của Tấn Tài để lại.



