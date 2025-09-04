Tiền vệ Việt kiều tỏa sáng, U23 Việt Nam thắng áp đảo, dẫn đầu bảng đấu ở giải châu Á

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tràn lên tấn công dồn dập. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra và đến phút 16, thế bế tắc được phá vỡ. Ngọc Mỹ thoát xuống nhanh nhẹn sau đường chọc khe tinh tế rồi lạnh lùng dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Ngọc Mỹ (số 19) giúp U23 Việt Nam dẫn trước từ sớm.

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ chủ nhà càng thi đấu hứng khởi. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra trong suốt hiệp một, nhưng Đình Bắc và các đồng đội lại thiếu một chút chính xác để nhân đôi cách biệt. Ở phía bên kia, Bangladesh gần như không có cơ hội rõ ràng nào ngoài một pha phản công ở phút 24 bị hàng thủ áo đỏ chặn đứng.

Bước sang hiệp hai, U23 Bangladesh nỗ lực dâng cao nhưng nhanh chóng xuống sức, thường xuyên nằm sân xin trợ giúp y tế. HLV Kim Sang-sik tung Quốc Việt, Văn Khang và Viktor Lê vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Những sự thay đổi này lập tức tạo hiệu ứng.

Phút 77, Viktor Lê suýt lập công với cú sút dội xà ngang. Tuy nhiên cầu thủ Việt kiều này không phải tiếc nuối quá lâu. 6 phút sau, từ quả phạt góc bên cánh trái, Lý Đức đánh đầu từ cột xa, tạo điều kiện để Viktor Lê ập vào đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Viktor Lê giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm ngày ra quân.

Ở trận đấu trước đó, U23 Yemen đã thắng U23 Singapore 2-1. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số tốt hơn U23 Yemen (+2 so với +1).

Chiến thắng này không chỉ giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực trong ngày ra quân mà còn tạo lợi thế tâm lý lớn trước khi bước vào những trận quyết định với U23 Singapore (6/9) và đặc biệt là U23 Yemen (9/9) – đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi nhất bảng.

Theo điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé dự vòng chung kết diễn ra tại Ả Rập Xê Út.

Tỉ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Võ Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Trường, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Topu, Hossen, Jony, Hossain, Morsalin, Al Amin, Ahmed, Mitchell, Akash

Ghi bàn: Ngọc Mỹ 16’, Viktor Lê 83’

Tác giả: Linh Đan

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn