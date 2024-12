VIDEO: Thanh niên đi xe máy lộn trên không nhiều vòng sau khi tông vào ôtô

Trên mạng xã hội xuất hiện video dài khoảng 15 giây ghi lại vụ tai nạn giữa xe ôtô và xe máy khiến 2 thanh niên bị thương. Theo đó, trên đoạn đường vắng, xe ôtô con đang di chuyển với tốc độ khá chậm thì bất ngờ ở chiều đối diện, một xe máy phóng tới tốc độ cao. Do không làm chủ được tốc độ, xe máy đã tông thẳng vào đầu xe ôtô.

VIDEO ghi lại vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Cú va chạm mạnh khiến một người trên xe máy đã lộn nhiều vòng trên không sau đó mới rơi xuống. Người còn lại thì ngã thẳng xuống đường, bất tỉnh.

Sau khi video được đăng tải, hầu hết người xem đều bày tỏ sự bất bình với cách đi của xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-12, tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương nặng, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động