Video tài xế xe khách húc đẩy cảnh sát giao thông và tăng ga bỏ chạy

Tối 5/8, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm lái xe ôtô khách mang biển kiểm soát 34F-009.44.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 50, ngày 5/8, trên tuyến quốc lộ 38B, đoạn qua huyện Gia Lộc, tổ công tác của Đội cảnh sát đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện lái xe khách 34F-009.44 chạy theo hướng huyện Gia Lộc về thành phố Hải Dương đã vi phạm luật giao thông khi không thắt dây an toàn theo quy định...

...

Khi chạy được một đoạn thì tổ công tác đã dừng được phương tiện, yêu cầu lái xe xuống xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành.

Theo clip của người dân quay được tại hiện trường đăng tải lên Facebook, cán bộ Cảnh sát Giao thông đứng ở phía trước ra hiệu lệnh nhưng lái xe vẫn điều khiển xe tiến lên buộc cán bộ Cảnh sát Giao thông phải đi giật lùi một đoạn và sau đó, lái xe tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, lái xe khách không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn