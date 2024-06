VIDEO: Sập mái hiên nhà văn hoá, 6 học sinh đang biểu diễn bị thương

Chiều 3-6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều học sinh đang biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Vân Lôi (xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) thì mái hiên bất ngờ đổ sập xuống khu vực gần sân khấu, nơi các học sinh đang biểu diễn văn nghệ.

Mái hiên nhà văn hoá thôn bị sập khiến nhiều học sinh bị thương. Nguồn: MXH

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ xác nhận vụ việc và cho biết có 6 trẻ bị thương, một số cháu được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ để sơ cứu. Các nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi rửa vết thương, các cháu được đưa về nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phần vữa của nhà văn hóa xuống cấp, bị tróc, rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống sân khấu, nơi các học sinh đang biểu diễn văn nghệ.

