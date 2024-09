Video: Cuồng phong bão số 3 quật cây cối ngả nghiêng

Theo hình ảnh ghi nhận được, gió tại huyện đảo Bạch Long Vỹ giật rất mạnh, kèm theo mưa lớn, gió quật cây nghiêng ngả.

Hình ảnh mưa lớn, gió giật tại huyện đảo Bạch Long Vỹ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 3 lúc 7 giờ sáng 7-9 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng 160 km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Tại Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) có gió cấp 12 giật cấp 14; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió cấp 6 giật cấp 8; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió cấp 5 giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió cấp 8 giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7 giật cấp 10; Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) có gió cấp 5 giật cấp 7; Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật cấp 6; Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) có gió giật cấp 5; Ba Lạt (Thái Bình) gió có giật cấp 7; Văn Lý (Nam Định) gió có giật cấp 7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 6-9 đã ký Công điện số 88 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tác giả: Minh Chiến - Trọng Đức

Nguồn tin: nguoiduatin.vn