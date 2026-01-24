VFF "thưởng nóng", U23 Việt Nam về nước trong hôm nay

Ngay sau trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, thay mặt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chúc mừng và biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam với thành tích giành huy chương đồng U23 châu Á 2026.

Chủ tịch LĐBĐVN đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường, sự nỗ lực và trưởng thành rõ nét của toàn đội, đồng thời quyết định thưởng nóng 2 tỉ đồng nhằm kịp thời động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ở trận tranh hạng ba khuya 23-1, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi chủ động và hiệu quả trước U23 Hàn Quốc, khác hẳn trận thua U23 Trung Quốc. Lối đá pressing, phối hợp mạch lạc giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik vươn lên dẫn 1-0 sau bàn thắng của Quốc Việt cuối hiệp 1.

...



Sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc gỡ hòa nhưng Đình Bắc sớm tỏa sáng với cú đá phạt nâng tỉ số lên 2-1. Dù mất người và bị gỡ hòa ở phút bù giờ, U23 Việt Nam vẫn kiên cường cầm cự trong hiệp phụ, trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu 11 m.

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc rạng sáng 24-1 không chỉ mang về tấm huy chương đồng giàu cảm xúc mà còn khẳng định bản lĩnh và vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam giành huy chương tại đấu trường U23 châu Á, sau dấu mốc á quân năm 2018.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ về nước bằng hai chuyến bay. Nhóm đầu tiên hạ cánh tại sân bay Nội Bài tối 24-1, nhóm còn lại đến Hà Nội vào ngày 25-1

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động