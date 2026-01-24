Đình Bắc vừa ghi bàn vừa bị thẻ đỏ, U23 Việt Nam thắng ngoạn mục U23 Hàn Quốc, giành hạng 3 châu Á

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 10 và 13, Kim Do Hyun cùng các đồng đội liên tục thử vận may bằng những cú sút xa, song độ chính xác chưa đủ để gây khó cho thủ môn Văn Bình. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam chủ động chơi chặt chẽ, chờ thời cơ phản công.

Phút 19, từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, bóng bật ra tuyến hai cho Thái Sơn nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đi vọt xà. U23 Hàn Quốc đáp trả ngay sau đó. Phút 27, Kang Min Jun có cơ hội dứt điểm ở trung lộ sau pha phối hợp khá bài bản, nhưng Văn Bình đã đổ người xuất sắc cứu thua, giữ sạch mành lưới cho U23 Việt Nam.

Sức ép của U23 Hàn Quốc ngày một tăng, nhưng đúng lúc đó, U23 Việt Nam lại tạo ra khác biệt. Phút 30, Đình Bắc bứt tốc bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi căng ngang thuận lợi vào trong. Quốc Việt chọn vị trí chuẩn xác, băng vào dứt điểm từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Hàn Quốc, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Quốc Việt ra dấu số 4 để động viên Hiểu Minh vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Những phút tiếp theo chứng kiến không ít tình huống gây tranh cãi. Phút 34, Đình Bắc có pha cao chân gần mặt Jung Seung Bae và trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc, quyết định được thay đổi khi xác định cầu thủ Hàn Quốc ngã vờ. Thoát thua trên chấm phạt đền, U23 Việt Nam càng thêm tự tin. Hiệp một khép lại với lợi thế mong manh 1-0 cho đại diện Đông Nam Á.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công tổng lực. Phút 50, Lee Chan Wook sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà sau khi bị Anh Quân áp sát. Chỉ ít phút sau, các tình huống bóng bổng liên tiếp khiến hàng thủ U23 Việt Nam phải hoạt động hết công suất. Phút 55, Jeong Jae Sang bật cao đánh đầu nguy hiểm, rất may bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Từ phút 59 đến 66, U23 Hàn Quốc liên tục được hưởng các quả đá phạt và phạt góc. Lee Chan Wook, Kang Seong Jin đều có cơ hội, nhưng Văn Bình vẫn đứng vững trước khung gỗ. Trong thế trận chịu sức ép, U23 Việt Nam vẫn có thời điểm phản công sắc nét. Phút 63, Thái Sơn mở bóng sang cánh trái cho Đình Bắc và Văn Thuận phối hợp ăn ý, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Văn Thuận lại đi quá thiếu chính xác.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại bàn gỡ cho U23 Hàn Quốc. Phút 69, sau một tình huống bóng bổng lập bập trong vòng cấm, hàng thủ U23 Việt Nam không kịp bịt góc, để Lee Tae Won tung cú sút chéo góc hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1.

Nhưng chỉ hai phút sau, sân vận động như nổ tung. Phút 71, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch bên trái vòng cấm địa đối phương. Đình Bắc bước lên và tung cú sút hoàn hảo: bóng vòng qua hàng rào, đập đất rồi bay thẳng vào góc xa, không cho thủ môn U23 Hàn Quốc bất kỳ cơ hội cản phá nào. Một tuyệt tác thực sự, đưa U23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Đình Bắc lập siêu phẩm đá phạt.

Những phút sau đó, U23 Hàn Quốc dốc toàn lực tấn công. Kang Seong Jin, Lee Chan Wook liên tục thử vận may bằng những cú sút xa và dứt điểm trong vòng cấm, nhưng phần lớn đều đi không chính xác. Phút 77, một tình huống bóng bổng gây tranh cãi khi Kang Min Jun ngã trong vòng cấm, song trọng tài tiếp tục nói không với penalty.

Bất ngờ, kịch tính xảy đến ở phút 86. Trong một pha bóng tưởng như đã hết nguy hiểm, Đình Bắc tham bóng và có pha đạp vào ống đồng của Lee Chan Wook. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến U23 Việt Nam phải chơi thiếu người trong những phút cuối đầy căng thẳng.

Chiếc thẻ đỏ khép lại một trận đấu mà Đình Bắc đi qua đủ mọi cung bậc: kiến tạo, ghi tuyệt tác, rồi rời sân trong tiếc nuối. Thẻ phạt này cũng khiến anh lỡ hẹn với trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam (do cầu thủ này đã hết trận đấu ở lứa tuổi U23).

... Tình huống ham bóng dẫn đến thẻ đỏ của Đình Bắc.

Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam nỗ lực chống đỡ trước sức ép của U23 Hàn Quốc, Đối phương liên tục dùng những pha treo bóng bổng vào vòng cấm địa. Và rồi đến phút 90+7, phút bù giờ cuối cùng, Shin Min Ha giành lợi thế sau quả treo bóng của đồng đội, sau đố nhanh chân xoay người dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho U23 Hàn Quốc, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Tại đây, U23 Việt Nam với 10 người đã thi đấu đầy kiên cường. Phút 96, Cao Văn Bình xuất sắc cản phá cú đánh đầu ở cự ly gần của Kim Tae Won. 5 phút sau, lại là tiền đạo này có cơ hội đối mặt, và một lần nữa thủ môn U23 Việt Nam chặn đứng được cú sút của đối phương.

Thể chủ động hoàn toàn thuộc về U23 Hàn Quốc trong những phút còn lại, tuy nhiên U23 Việt Nam đã đứng vững để đưa trận đấu vào loạt đá phạt luân lưu.

Tại đây, kịch tính tiếp tục được đẩy lên khi hai đội đều sút thành công cả 5 quả đá của mình. Đến loạt đá thứ 7, thủ môn Cao Văn Binh xuất sắc cản phá được cú đá của U23 Hàn Quốc. Sau đó, Thanh Nhàn bình tĩnh dứt điểm thành công, mang về thắng lợi cho U23 Việt Nam với tỉ số 7-6, qua đó giành hạng Ba giải U23 châu Á 2026.

Thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng của U23 Việt Nam.

Tỉ số: U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (PEN: 7-6)

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn, Anh Quân, Quốc Việt, Đình Bắc, Văn Thuận

U23 Hàn Quốc: Hwang Jae Yun, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Jo Hyun Tae, Joung Jihun, Jung Seung Bae, Kim Do Hyun, Kim Dong Jin, Shin Min Ha, Jang Seok Hwan, Jeong Jae Sang

Ghi bàn

U23 Việt Nam: Quốc Việt 30’, Đình Bắc 71’

U23 Hàn Quốc: Lee Tae Won 69’, Shin Min Ha 90+7

Thẻ đỏ: Đình Bắc 86’

Tác giả: Linh Đan

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn