Tuyển Việt Nam phải thắng, HLV Park Hang Seo cần sửa ngay sai lầm ở lượt đi

"Tôi nghĩ không nên đặt câu hỏi so sánh như vậy. Đây là phép lịch sự, không nên công khai và so sánh như vậy", HLV Park Hang Seo chia sẻ khi được hỏi liệu HLV Alexandre Polking có phải đối thủ khó nhất mà ông từng đối đầu. Để so sánh tài năng giữa các HLV, cần đánh giá dựa trên một quá trình, mà đôi khi 1, 2 trận đấu không nói lên vấn đề.

Tuy nhiên, đặt trong khuôn khổ 90 phút chung kết lượt đi, nói HLV Polking hay hơn ông Park có lẽ không quá lời. Với đội hình mất tới 6 cầu thủ quan trọng, trong đó có ngôi sao Chanathip Songkrasin, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn chơi nhỉnh hơn, dẫn bàn và suýt thắng nếu không có tài năng của Văn Lâm.

HLV Park Hang Seo còn nguyên cơ hội chứng minh đẳng cấp trong trận lượt về, nhưng chỉ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc điều chỉnh lại vấn đề nhân sự lẫn cách chơi.

Dấu hỏi ở vị trí trung vệ

Trung vệ Thành Chung đã chơi tốt trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Indonesia. Anh đá chính thay Duy Mạnh, người mắc không dưới 2 sai lầm ở trận bán kết lượt đi. Nhưng ở trận chung kết gặp Thái Lan, Thành Chung lại trở lại ghế dự bị để nhường chỗ cho Duy Mạnh.

HLV Park Hang Seo dường như đánh giá cao Duy Mạnh ở khả năng tranh chấp tay đôi, cùng kinh nghiệm đối đầu với Thái Lan ở nhiều cấp độ trong 8 năm qua nên tin dùng. Dù vậy, trung vệ sinh năm 1996 một lần nữa không đạt phong độ cao nhất.

Duy Mạnh chỉ chơi ổn định được trong khoảng 30 phút đầu, khi đội tuyển Việt Nam đang kiểm soát tốt trận đấu.Khoảng thời gian còn lại (cho đến khi bị thay ra) không dễ dàng với trung vệ mang áo số 2.

Duy Mạnh không có phong độ cao.

Duy Mạnh mất liên lạc trong phòng ngự, tiêu biểu là ở bàn thua đầu tiên. Anh cùng Tiến Dũng và Ngọc Hải không quan sát và phối hợp tốt, để bộ đôi Poramet Arjvirai và Adisak Kraisorn thoát xuống sau đường chuyền của Theerathon Bunmathan. Duy Mạnh là cầu thủ không kịp thời áp sát Poramet, để cầu thủ số 21 dứt điểm góc gần thành bàn.

HLV Park Hang Seo nhận ra vấn đề của Duy Mạnh, đó là khả năng đọc tình huống trong các pha chuyền dài trực diện theo chiều dọc vốn lộ ra ở trận gặp Indonesia. Việc HLV Park Hang Seo không sử dụng Thành Chung vốn đã dày kinh nghiệm ở CLB mà tin tưởng vào những lựa chọn quen thuộc đã theo cùng ông trong 5 năm qua để lại dấu hỏi lớn. Ở trận lượt về, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc phải thay đổi ở khu vực này.

Ngoài ra, sơ đồ 3-5-2 với bộ ba Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức đã chơi không tốt. Đây là công thức quen thuộc của ông Park mỗi khi muốn tăng tính kiểm soát ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều tiền vệ khiến hàng tiền đạo mỏng đi, dẫn đến thiếu phương án tấn công một khi tuyến giữa không cầm được bóng.

Tiến Linh đơn độc ở tuyến tấn công.

...

Ngoài dấu ấn trong nửa đầu hiệp 1, bộ đôi Tuấn Hải và Tiến Linh bị chia cắt hoàn toàn. Trong hiệp 2, Văn Đức vào sân cũng không khiến thế trận sáng sủa hơn, bởi anh vào thay Tuấn Hải. Đổi 1 tiền đạo lấy 1 tiền đạo khiến thế công của đội tuyển Việt Nam không cải thiện nhiều về chất lượng.

Chỉ đến khi đội tuyển Việt Nam phải dồn toàn bộ đội hình, chấp nhận chơi rủi ro, bàn thắng mới đến. Song, cách chơi này suýt đổi lấy 1 bàn thua ở phút bù giờ sau pha mất bóng của Hùng Dũng.

Ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam cần chơi tấn công chủ động hơn, thậm chí chấp nhận mạo hiểm. Khi công thức 3-5-2 bị bắt bài, ông Park cần giải pháp mới, thậm chí con người mới như Văn Quyết, Văn Toàn để đa dạng khâu triển khai bóng.

Thay đổi cách chơi

Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Thái Lan trong hiệp 1. Nhờ tuyến tiền vệ, tiền đạo được đẩy cao để vây bắt, ngăn chặn Thái Lan triển khai bóng từ hàng thủ, các học trò của thầy Park đã ngăn được nguy cơ đối thủ tấn công từ trong "trứng nước".

Hệ thống áp sát ở 1/3 sân phòng ngự của Thái Lan cũng giúp đội tuyển Việt Nam tạo được nhiều cơ hội ăn bàn khi giành được quyền kiểm soát bóng.

Đội tuyển Việt Nam vất vả trước Thái Lan.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam lại tiếp cận theo cách rất khác trong hiệp 2, đó là giảm cự ly pressing (từ tuyến phòng ngự đối thủ lùi về tuyến giữa) và cũng không áp sát, tranh chấp quyết liệt như trước.

Lựa chọn của Park Hang Seo giúp đội tuyển Thái Lan giành lại quyền kiểm soát bóng và thoải mái triển khai tấn công. Câu hỏi đặt ra là ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam có áp sát tầm cao như lượt đi, và làm thế nào để duy trì cường độ áp sát lẫn nhịp độ chơi bóng?

HLV Park Hang Seo tuyên bố đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 để vô địch. Nhưng các học trò của thầy Park chơi bóng, Thái Lan cũng không chịu đứng yên. Đội bóng có biệt danh "Voi chiến" sẽ giành quyền kiểm soát thế trận bằng mọi giá để đoạt lợi thế.

Đội tuyển Việt Nam cần chơi tấn công chủ động hơn, gây áp lực đều đặn hơn và phải giữ được nhịp thi đấu đều đặn, nếu muốn níu lại cơ hội vô địch AFF Cup 2022.

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC News