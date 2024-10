Tìm được t.h.i t.h.ể thanh niên Quảng Bình lội vào vùng ngập giúp dân tránh lụt

Hình ảnh lúc Hơn cùng hai thanh niên xung phong lội vào vùng ngập (Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) giúp dân tránh lụt được người dân quay lại, chỉ sau 1 phút Hơn đã bị cuốn đi mãi mãi - Ảnh cắt từ clip người dân

Sáng 28-10, UBND xã Thái Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết lực lượng tìm kiếm của địa phương vừa tìm thấy thi thể của anh Lê Ngọc Hơn - người bị nước cuốn khi lội vào vùng ngập giúp dân tránh lụt chiều ngày trước đó.

Hình ảnh cuối của thanh niên vào vùng lụt giúp dân sau bão Trà Mi, bị nước cuốn tử vong

Thi thể của anh Hơn được tìm thấy lúc 7h5 sáng cùng ngày, cách vị trí bị nạn khoảng 200m.

Hiện thi thể của anh Hơn đang được làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo diễn biến sự việc từ một clip do người dân ghi lại trước lúc anh Hơn gặp nạn, một số người dân cho biết ở xóm bên kia hạ lưu đập thủy lợi Thanh Sơn có nhiều nhà bị ngập sâu đang cần hỗ trợ dọn dẹp tránh lụt.

"Ai trẻ khỏe vô giúp họ một tay nhé", một người dân nói.

Ngay lập tức, anh Hơn cùng hai thanh niên cùng thôn xung phong.

Tuy nhiên, để qua được khu vực bị ngập đó phải lội qua một đoạn đường thấp và đang có nước thượng nguồn đổ về khá nhanh. Nhóm 3 thanh niên vừa lội ra đến chính giữa dòng, mực nước khoảng ngang ngực thì bất ngờ bị cuốn đi.

Thời điểm bị cuốn, trên người ba thanh niên đều mặc áo mưa. Sau đó, hai người bơi được vào bờ. Chỉ Hơn là mất tích.

Những người dân ở phía sau phát hiện sự việc ngay lúc đó nhưng không thể cứu kịp vì nước quá mạnh. Lực lượng cứu hộ cũng như người dân đã tìm kiếm Hơn suốt buổi chiều qua nhưng không được.

Được biết, Hơn mới 22 tuổi, vừa đi bộ đội về được một năm. Người dân ở Thái Thủy cho biết anh Hơn rất hiền lành, chăm chỉ và nhiệt tình.

