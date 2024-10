17.000 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Bình ngập trong nước lũ

Mưa lớn, nước ở các sông lên nhanh khiến hơn 17.000 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập. Huyện Lệ Thủy là địa phương bị ngập nhiều nhất với hơn 12.300 nhà bị ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão.

Tại huyện Quảng Ninh, toàn huyện có 4.698 nhà dân bị ngập trong lũ. Tại TP Đồng Hới cũng có hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ.

Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình có hơn 12.300 nhà bị ngập lụt. Ảnh: Báo Quảng Bình.



Ngoài ra, huyện Lệ Thủy có 5 thôn, bản bị chia cắt; huyện Quảng Ninh có 112 thôn, bản bị chia cắt. Các tuyến đường giao thông trên Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 15, Quốc lộ 1 và các đường tỉnh đang bị ngập sâu và sạt lở ở nhiều điểm.

Hiện, ngoài một người mất tích tại xã Thái Thủy (Lệ Thủy); sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông tại huyện Lệ Thủy cũng bị thiệt hại, với hơn 370ha rau màu, 100ha cá vụ ba ở xã Tân Thủy bị ngập úng, hơn 3.000m3 đất và 1,5km kè biển sạt lở. Để bảo đảm an toàn cho người dân, huyện Lệ Thủy đã tổ chức di dời 89 hộ với 333 nhân khẩu; huyện Bố Trạch di dời 12 hộ với 53 nhân khẩu; huyện Quảng Ninh di dời 50 hộ với 160 nhân khẩu.

Sáng 28/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 6. Do ảnh hưởng của bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Lệ Thuỷ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Sơn Trà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10…

...

Ngày và đêm 27/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27/10 đến 04 giờ ngày 28/10, phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm…

Sáng sớm nay (28/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Hồi 4 giờ ngày 28/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc suy yếu và tan dần.

Một ngôi nhà bị ngập tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Ảnh: Báo Quảng Bình.



Mặc dù bão số 6 đã tan nhưng tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp.

Đêm qua và sáng nay (28/10), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 08h ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 200mm như: Lâm Thủy (Quảng Bình) 325.0mm, Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 243.8mm,…

Dự báo từ ngày 28/10 đến đêm 29/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Cảnh báo, ngày và đêm 30/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tác giả: Xuân Nha

Nguồn tin: Báo BVPL