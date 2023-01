Trúng thầu không chịu làm, Phương Nam bị cắt hợp đồng hơn 20 tỷ ở Hà Tĩnh

Gói thầu Dự án Đường giao thông nội vùng khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà (giai đoạn 2) có mức đầu tư hơn 20,2 tỷ đồng.



Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công Gói thầu 01.XL Xây dựng tuyến đường và các công trình trên tuyến thuộc Dự án Đường giao thông nội vùng khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà (giai đoạn 2) đối với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, tháng 10/2021, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam được phê duyệt trúng gói thầu trên với giá trị 20,228 tỷ đồng, thời gian thực hiện 14 tháng. Kể từ khi ký hợp đồng đến nay, mặc dù Chủ đầu tư liên tục có công văn đôn đốc, thông báo mời họp bàn giải pháp thi công, song Nhà thầu không đến dự họp, không huy động nhân lực nhân lực, vật lực theo yêu cầu, dẫn đến chưa phát sinh khối lượng hợp đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ của Dự án.

Cũng theo Chủ đầu tư cho biết, gói thầu nêu trên sẽ được tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu thay thế thực hiện trong quý I/2023.

Về nhà thầu, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam được biết có trụ sở đóng tại xóm An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh do ông Phan Huy Nam là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty.

...

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/03/2011 với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở, xây dựng công trình điện, công trình đường bộ…

Lịch sử phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam chủ yếu gắn liền với nhiều công trình khác nhau trên địa bàn Hà Tĩnh và tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc.

Khoảng 5 năm trở lại đây Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam đã tham gia gia 28 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 1 gói, 6 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Với tổng trị trị giá trúng thầu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam đạt hơn 112,2 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 95.53%.

Các gói thầu lớn mà Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam đã tham gia dự thầu và trúng thầu phải kể đến như: dự án Thi công xây lắp Đường liên thôn Tân Sơn xã Ea Drơng, tỉnh Đắc Lắc (giá trị trúng thầu hơn 8,9 tỷ đồng); gói thầu thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình cơ sở làm việc Công an huyện Lắk, tỉnh Đắc Lắc (giá trị trúng thầu hơn 26,1 tỷ đồng); gói thầu Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu theo hồ sơ thiết kế được duyệt thuộc Công trình cầu cố Kiềm, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (giá trúng thầu hơn 2,4 tỷ đồng; và mới đây nhất, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phương Nam là nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà xưởng thực hành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc với giá dự thầu là hơn 3,5 tỷ đồng (giảm 0% so với giá dự thầu)…

Tác giả: PV

Nguồn tin: vietnamfinance.vn