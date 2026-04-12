Trung Quốc phóng tên lửa Jielong-3

Vào lúc 19 giờ 2 phút ngày 11-4, Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Jielong-3 (Tiệp Long-3) từ bệ phóng chuyên dụng đặt trên sà lan ngoài khơi tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Tên lửa mang theo một vệ tinh thử nghiệm thuộc dự án Quốc Võng, dự án xây dựng một mạng lưới 13.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái Đất để phủ sóng internet trên toàn cầu. Đây là dự án để Trung Quốc cạnh tranh với Starlink của Mỹ.

Đây là lần phóng thứ 11 của tên lửa đẩy Jielong-3 và cũng là lần phóng thứ 3 của dòng tên lửa này trong năm 2026.

Tên lửa đẩy Jielong-3 (Tiệp Long-3) của Trung Quốc. Ảnh: Sina



Lần phóng ngày 11-4 chỉ cách 20 ngày so với lần phóng gần nhất (là vào ngày 22-3). Khi đó, tên lửa mang theo 10 vệ tinh CentiSpace-1 để phục vụ cho hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của Trung Quốc.

Đợt phóng ngày 11-4 được đánh giá là nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay khi các nhà khoa học Trung Quốc kỳ vọng sẽ thiết lập một kỷ lục mới, vượt qua độ cao tối đa 656 km mà dòng tên lửa này từng đạt được.

Với mục tiêu đưa vệ tinh vào quỹ đạo cao nhất và phức tạp, đội ngũ kỹ thuật đã phải tính toán tỉ mỉ các thông số điều khiển và tối ưu hóa tư thế tách tầng, bảo đảm vệ tinh đi vào vị trí chính xác tuyệt đối.

Nhật báo Khoa học Kỹ thuật cho biết tên lửa đẩy Jielong-3 do Học viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) nghiên cứu và phát triển.

Tên lửa cao 31 m, đường kính 2,65 m và nặng 145 tấn. Jielong-3 chuyên dùng để phóng các thiết bị hàng không vũ trụ vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời (SSO) và quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO).

Tên lửa được chia làm 4 phần động cơ riêng biệt. Cả 4 tầng của tên lửa này đều sử dụng động cơ nhiên liệu rắn.

Sau khi tiêu hết nhiên liệu ở mỗi tầng, tầng đó sẽ được tách ra để giảm trọng lượng, giúp các tầng tiếp theo đẩy vệ tinh đi xa và nhanh hơn.

Thiết kế 4 tầng nối tiếp này giúp tên lửa Jielong-3 đạt được sự cân bằng tối ưu giữa sức đẩy và khả năng đưa tải trọng 1,5 tấn vào quỹ đạo đồng bộ mặt trời (SSO).

Tên lửa Jielong-3 có thời gian triển khai nhanh chóng và được thiết kế đặc biệt để phục vụ thị trường hàng không vũ trụ thương mại, với mức giá ước tính 10.000 USD/kg hàng hóa.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động