Thêm một ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị điều tra

"Ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương, đang bị điều tra" – Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết hôm 3-4.

Cụm từ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật" thường được Trung Quốc sử dụng khi đề cập các vụ án tham nhũng.

Vụ việc khiến ông Mã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 bị điều tra trong nhiệm kỳ hiện nay, bắt đầu từ năm 2022. Hai người kia là Hà Vệ Đông và Trương Hựu Hiệp, đều từng giữ chức Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Các ông Hà Vệ Đông và Trương Hựu Hiệp đã bị khai trừ đảng và tước quân tịch do "vi phạm kỷ luật và pháp luật".

Ông Mã Hưng Thụy phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 7-3-2025. Ảnh: AP



Ông Mã Hưng Thụy giữ chức Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương từ năm 2021, rời cương vị này vào tháng 7-2025 và không xuất hiện công khai kể từ đó đến nay.

Trước khi thăng tiến trên chính trường, ông Mã được đánh giá là một trong những nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc.

Ông Mã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ như: Phó hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học - Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Cục trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc.

Ông Mã cũng là tổng chỉ huy Thường Nga 3, sứ mệnh thám hiểm mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc.

Sau đó, ông Mã lần lượt đảm nhận các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - Công nghệ Thông tin, Trưởng Ban Chính pháp tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, phó bí thư Tỉnh ủy và tỉnh trưởng Quảng Đông.

Nhiệm kỳ của ông Mã tại Tân Cương được đánh dấu bằng việc nới lỏng tương đối các chính sách an ninh, đồng thời tập trung nhiều hơn vào phát triển kinh tế.

Với diễn biến mới nhất, số ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc hiện còn 21 người. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1999.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn từ khi lên nắm quyền năm 2012. Hồi đầu năm nay, ông Tập nhấn mạnh tham nhũng là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

