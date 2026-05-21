Đầu tư 9.960 tỷ đồng nâng cấp một số đoạn Quốc lộ 1 Hà Tĩnh đến TP. Huế

Một đoạn tuyến tránh Hà Tĩnh hiện có quy mô 2 làn xe.



Cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Huế.

Phạm vi Dự án bao gồm tuyến tránh TP. Hà Tĩnh, đoạn Km0+000 - Km16+326 Quốc lộ 1, đi qua các xã Thạch Hà, Toàn Lưu; các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh, đoạn Km560+830 - Km589+660 Quốc lộ 1, đi qua các xã Kỳ Văn, Kỳ Hoa; các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km560+830 - Km586+970 Quốc lộ 1, đi qua các xã Kỳ Văn, Kỳ Hoa; các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; tuyến tránh cầu Hiền Lương, đoạn Km729+820 - Km741+600 Quốc lộ 1, đi qua xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; và tuyến tránh TP. Huế, đoạn Km0+000 - Km35+873 Quốc lộ 1, đi qua phường Hương Trà, TP. Huế.

Các đoạn tuyến hiện có quy mô 2 làn xe về cơ bản sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe, có dải phân cách giữa.

Trong đó, tuyến tránh TP. Hà Tĩnh, đoạn Km0+000 - Km16+326 Quốc lộ 1 được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh, đoạn Km560+830 - Km589+660 Quốc lộ 1 theo tiêu chuẩn đường cấp I, vận tốc thiết kế 120 km/h; tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km560+830 - Km586+970 Quốc lộ 1 theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế 60 km/h; tuyến tránh cầu Hiền Lương, đoạn Km729+820 - Km741+600 Quốc lộ 1 theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h; và tuyến tránh TP. Huế, đoạn Km0+000 - Km35+873 Quốc lộ 1 theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 9.960,27 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.667,18 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 6.401,65 tỷ đồng; chi phí quản lý Dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác khoảng 512,13 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.379,31 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ năm 2026 - 2029, trong đó năm 2026 sẽ chuẩn bị đầu tư và thực hiện GPMB; giai đoạn 2027 - 2029 triển khai thi công và hoàn thành đầu tư.

Hiện nay, mạng lưới giao thông đường bộ theo trục Bắc - Nam qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Huế đã cơ bản được đầu tư hoàn thiện. Các tuyến cao tốc và đường ven biển đưa vào khai thác đã góp phần giảm áp lực phương tiện cho Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên tuyến vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các đoạn tuyến tránh đô thị có quy mô 2 làn xe được xây dựng song song với Quốc lộ 1 cũ đi qua khu vực nội thị.

Sau thời gian khai thác, nhiều đoạn Quốc lộ 1 cũ qua đô thị đã được địa phương quy hoạch thành đường đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hạn chế phương tiện vận tải lưu thông vào trung tâm nhằm giảm nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Điều này khiến các tuyến tránh trở thành những “nút thắt cổ chai”, thường xuyên quá tải.

Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến tránh lên quy mô 4 làn xe được đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa ngày càng tăng, bảo đảm ATGT và phục vụ định hướng phát triển mạng lưới giao thông trong tương lai.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: baodautu.vn