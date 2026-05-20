Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc suốt nhiều ngày liền

Nữ sinh Lê Thị Thanh H. (19 tuổi) trú thôn Cầu Đất, học sinh lớp 12 Trường THPT Anh Sơn 3 mất liên lạc nhiều ngày nay.



Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng cùng gia đình đang nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An bất ngờ mất liên lạc sau khi tan học, khiến người thân hết sức lo lắng.

Ngày 20/5, lãnh đạo Công an xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan để tìm em Lê Thị Thanh H. (19 tuổi) trú thôn Cầu Đất, học sinh lớp 12 Trường THPT Anh Sơn 3, sau khi em rời khỏi nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày nay.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/5, sau khi học xong tại trường, H. không trở về nhà như thường lệ. Gia đình chờ đợi nhưng không thấy con về nên đã chia nhau đi tìm ở nhiều nơi song không có tung tích. Sau đó, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình cho biết, trước thời điểm mất liên lạc, nữ sinh không có biểu hiện bất thường về tâm lý hay sinh hoạt. Khi rời nhà, H. mặc quần dài màu đen, áo khoác hồng nhạt, mang theo ba lô màu đen và điều khiển xe máy Wave 50cc màu xanh bạc BKS 37MA-505.xx.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thành Bình Thọ đã phát thông báo tìm người tới nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, đồng thời phối hợp rà soát các thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác tìm kiếm.

Những ngày qua, gia đình, người thân và bạn bè liên tục đăng tải hình ảnh, thông tin của H. lên mạng xã hội với hy vọng sớm nhận được manh mối.

Đến sáng 20/5, một người dân cung cấp đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh có đặc điểm giống với H. tại khu vực huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi nhận được thông tin, gia đình đã nhanh chóng di chuyển tới khu vực trên để xác minh. “Hiện gia đình đang kiểm tra xem người trong video có đúng là cháu H. hay không”, người thân nữ sinh cho biết.

Đại diện Công an xã Thành Bình Thọ thông tin thêm, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương xác minh nguồn tin do người dân cung cấp để phục vụ quá trình tìm kiếm nữ sinh mất liên lạc.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết