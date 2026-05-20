Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan m.a t.ú.y

Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về mua túy (PC04) bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Long Nhật khai tổ chức sử dụng ma túy đá cùng người giúp việc và một đứa em đến chơi. Nam ca sĩ thừa nhận việc chuyển tiền nhờ người mua hàng, và cùng những người này sử dụng ngay trong nhà mình suốt nhiều ngày.

Tương tự, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng thừa nhận mình sử dụng ma túy đá và cho biết chỉ mới sử dụng từ trước Tết đến nay.

Bị can Long Nhật. Ảnh: Công an TP HCM



Gần 70 người khác bị bắt về tội trên, hoặc Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Động thái này được PC04 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án ma túy từ trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, vụ án này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm Công an TP HCM rà soát, xử lý các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Long Nhật và Sơn Ngọc Minh thừa nhận sử dụng ma túy. Video: Công an TP HCM

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: Công an TP HCM



Ca sĩ Long Nhật nổi tiếng từ thập niên 1990, chuyên dòng nhạc trữ tình, quê hương và nhạc cách mạng. Anh được yêu mến qua các ca khúc: Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ.

Sơn Ngọc Minh là ca sĩ từng được biết đến nhiều nhất với vai trò cựu thành viên nhóm nhạc nam V.Music. Sau khi nhóm nhạc tan rã, anh theo đuổi sự nghiệp ca hát solo và làm diễn viên.

Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh (giữa) cùng những người bị khởi tố. Ảnh: Công an TP HCM







Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo VnExpress