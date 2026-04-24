Bắt tạm giam đối tượng t.r.ộ.m c.ắ.p tài sản

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào ngày 20/4/2026, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của ông P.Q.T (SN 1971, trú tại thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê). Ông T. cho biết trong lúc tắm biển tại bãi biển Thạch Hải (thuộc thôn Đại Hải, xã Thạch Khê), kẻ gian đã cạy cốp xe máy của ông, lấy trộm 2 điện thoại di động cùng số tiền mặt hơn 3,3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạch Khê đã nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng.

...

Đến ngày 22/4/2026, qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Phong là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn