27 lần dự kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới, thí sinh U60 gây bão mạng

Mỗi tháng 6, khi kỳ thi đại học Gaokao của Trung Quốc bắt đầu, hàng triệu học sinh bước vào cuộc cạnh tranh được xem là khốc liệt nhất thế giới. Thế nhưng, giữa những gương mặt tuổi 17-18 ấy, sự xuất hiện của Liang Shi - người đàn ông U60 luôn khiến dư luận sửng sốt.

Liang Shi ôn thi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hồi tháng 5/2022. Ảnh: AFP

Ông được truyền thông Trung Quốc gọi bằng nhiều biệt danh như “thí sinh lớn tuổi nhất Gaokao” hay “người đàn ông thi đại học suốt 27 năm”.

Theo CNN, Liang Shi sinh năm 1967 tại tỉnh Tứ Xuyên. Ông bắt đầu tham gia kỳ thi đại học khi còn là một thanh niên trẻ nuôi mộng bước chân vào ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc. Thế nhưng, giấc mơ ấy kéo dài dai dẳng suốt hàng chục năm.

Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã tốt nghiệp, đi làm rồi nghỉ hưu, Liang Shi vẫn tiếp tục xuất hiện trong các phòng thi Gaokao cùng những học sinh đáng tuổi con cháu mình.

Có năm, ông bước vào điểm thi với mái tóc bạc và chiếc bụng phệ đặc trưng của tuổi trung niên. Những bức ảnh chụp cảnh ông ngồi giữa dãy thí sinh tuổi teen nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người tò mò vì sao một người đàn ông đã có công việc ổn định, kinh doanh thành công và gia đình đầy đủ vẫn không từ bỏ kỳ thi vốn nổi tiếng áp lực này.

Chia sẻ với truyền thông, Liang Shi luôn mang trong mình nỗi tiếc nuối vì chưa từng được học tại một trường đại học top đầu. Ông cho rằng đó là “giấc mơ chưa hoàn thành” suốt cuộc đời mình.“Không vào được đại học tốt là điều tôi luôn day dứt”, ông từng nói với báo chí Trung Quốc.

... Suốt nhiều năm, ông liên tục thi lại vì điểm số không đủ để vào ngôi trường mình mong muốn.

Gaokao được xem là kỳ thi quyết định số phận của hàng triệu học sinh Trung Quốc. Chỉ một vài điểm số có thể thay đổi hoàn toàn tương lai thí sinh, từ cơ hội vào các trường đại học danh tiếng đến việc tìm kiếm công việc tốt sau này.

Áp lực khổng lồ ấy khiến Gaokao trở thành nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ học sinh Trung Quốc. Một số địa phương thậm chí phải cấm xe cộ bóp còi gần điểm thi, điều phối giao thông đặc biệt và tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo sĩ tử làm bài trong yên tĩnh. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện của Liang Shi càng trở nên đặc biệt.

Suốt nhiều năm, ông liên tục thi lại vì điểm số không đủ để vào ngôi trường mình mong muốn. Có thời điểm, ông đạt hơn 400 điểm - mức đủ để vào một số trường đại học - nhưng vẫn từ chối nhập học vì không đúng mục tiêu đề ra.

Năm 2021, ở tuổi 54, Liang Shi tiếp tục đăng ký thi lần thứ 25 và nói rằng ông vẫn chưa có ý định dừng lại. Theo CNN, người đàn ông này từng dành hàng giờ mỗi ngày để ôn luyện, làm đề và học lại kiến thức như một học sinh trung học thực thụ. Câu chuyện của ông tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người xem Liang Shi là biểu tượng của sự kiên trì đáng khâm phục. Họ cho rằng việc dám theo đuổi ước mơ suốt hàng chục năm là điều không phải ai cũng làm được.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông đang bị ám ảnh quá mức bởi danh tiếng của các trường đại học top đầu. Bên cạnh những lời động viên, khen ngợi sự kiên trì, không ít người cho rằng ông đang lãng phí thời gian.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Liang Shi vẫn tiếp tục xuất hiện trong mùa thi năm này qua năm khác. Với nhiều người trẻ Trung Quốc, hình ảnh người đàn ông tóc hoa râm lặng lẽ bước vào phòng thi giữa hàng nghìn thiếu niên đã trở thành biểu tượng kỳ lạ của Gaokao. Liang Shi cho biết mỗi người có một mục tiêu khác nhau để theo đuổi. "Chúng ta không thể nói ai đúng, ai sai. Miễn là luật pháp cho phép thì việc thi lại nhiều lần cũng không ảnh hưởng", ông bày tỏ.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn