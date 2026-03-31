Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông khiến một người t.ử v.o.n.g trên Quốc lộ 1A

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 20/3 tại Km 559+250 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh). Nạn nhân được xác định là anh T.S.S (sinh năm 1999, trú tại xã Dào San, tỉnh Lai Châu), là người đi bộ tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên Quốc lộ 1A.



Điều đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn xảy ra, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh.

Qua quá trình rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định vào thời điểm trên có hai xe mô tô di chuyển theo hướng Nam - Bắc đi qua khu vực xảy ra tai nạn. Cụ thể gồm một xe Honda Vision màu đen chở hai nam giới (trước đó được cho là có ghé đổ xăng tại khu vực xã Kỳ Văn) và một xe mô tô côn tay màu xanh do một nam thanh niên điều khiển, người này đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu trắng.

Cơ quan điều tra nhận định những người điều khiển và ngồi trên hai phương tiện nói trên có thể là nhân chứng quan trọng, có khả năng biết hoặc trực tiếp chứng kiến diễn biến vụ tai nạn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân liên quan hoặc người dân có thông tin về hai phương tiện nêu trên sớm liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Người dân có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Bùi Việt Cường (số điện thoại: 0969.997.323) hoặc Nguyễn Xuân Thanh (số điện thoại: 0946.892.899).

Cơ quan công an cam kết mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Trấn Tú



Nguồn tin: Báo Công Lý

