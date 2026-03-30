Đi tắm, nam thiếu niên bị thứ đáng sợ cắn tử vong trên sông

Your browser does not support the video tag.

Một cậu bé 15 tuổi đã tử vong vào ngày 27/3, sau khi bị cá sấu tấn công trong lúc đang tắm ở con sông gần Kampung Segobang, Malaysia.

Nạn nhân được xác định là Christian Kudit Viviana.

Vụ việc xảy ra vào buổi chiều khi cậu thiếu niên đang tắm sông cùng các anh trai của mình. Mẹ của họ cũng đang giặt quần áo gần đó dọc bờ sông.

Trong lúc bơi, nạn nhân được cho là đã than đau ở chân trước khi bị kéo xuống nước. Ông nội của cậu bé, người cũng có mặt tại hiện trường, lập tức đuổi theo bằng thuyền trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu cháu mình.

Vào lúc 14h41, một cuộc gọi khẩn cấp đã được nhận khiến Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak (Bomba) phải kích hoạt chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn (SAR).

... Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy.



Chiến dịch này có sự tham gia của các sĩ quan cảnh sát, lực lượng cứu hỏa Bomba và người dân địa phương cùng phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 17h30, thi thể nạn nhân được ông nội tìm thấy cách hiện trường vụ tấn công khoảng 1km về phía hạ lưu.

Theo lời kể của các nhân chứng, con cá sấu liên quan được ước tính dài khoảng 3 mét.

Loài bò sát này được biết là thường xuyên lui tới con sông, nhưng các nhân chứng mô tả vụ tấn công diễn ra đột ngột, con vật dường như "nổi điên lên".

Thi thể nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

