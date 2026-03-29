Gặp tai nạn trên con đường đang sửa chữa, gia đình 3 người đi ô tô tử vong thương tâm

Mới đây, một gia đình ba người ở Thái Lan đã thiệt mạng thương tâm trong một vụ tai nạn trên đường Phetchakasem ở tỉnh Nakhon Pathom của nước này. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger vào sáng sớm thứ Năm, ngày 26 tháng 3, người thân của các nạn nhân cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do con đường đang được sửa chữa mà không có đủ đèn cảnh báo.

Được biết, cảnh sát từ đồn cảnh sát Sam Phran đã được thông báo về vụ việc vào khoảng 3 giờ sáng và đã đến hiện trường cùng với lực lượng cứu hộ từ Quỹ Ala Nukroh Nakhon Pathom.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thái Lan.

Cảnh sát cho biết con đường đang được sửa chữa và một số đoạn mặt đường đã được dỡ bỏ để cải tạo. Chiếc xe bán tải Toyota Vigo màu trắng đã bị hư hỏng nặng tại công trường. Rau củ được chở ở phía sau xe nằm rải rác trên đường. Ba người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, bao gồm tài xế Nopparat Sawangwongwai, 48 tuổi, vợ ông là Sujitta Orrachon, 46 tuổi, và con trai của họ, Ekkasit Sawangwongwai, 18 tuổi.

... Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 3 nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Cả ba người đều được lực lượng cứu hộ xác nhận đã tử vong tại hiện trường, và thi thể của họ đã được chuyển đến Bệnh viện Nakhon Pathom để khám nghiệm tử thi. Cha của Nopparat sau đó đã đến sau khi được cảnh sát thông báo. Ông nói với các sĩ quan rằng Nopparat và gia đình đang trên đường đi giao rau đến một chợ ở quận Kathum Ban, Pathum Thani. Ông cho biết vợ chồng ông cũng có một cô con gái, hiện đang sống riêng ở Bangkok, và không đi cùng gia đình vào thời điểm đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 7, người cha cho biết ông tin rằng việc thiếu đèn đường và đèn cảnh báo tại công trường có thể đã góp phần gây ra vụ tai nạn chết người. Ông cho biết khi đến nơi, ông chỉ nhìn thấy một ánh đèn nhỏ trên chiếc máy xúc đậu tại công trường. Mặc dù có các biển báo giao thông, nhưng ông nói rằng không có đèn cảnh báo nào được lắp đặt.

Ông kêu gọi các cơ quan chức năng liên quan chịu trách nhiệm và điều tra vụ việc, nói rằng tai nạn là do việc sửa chữa đường sá cẩu thả gây ra. Báo ThaiRath đưa tin rằng cảnh sát đã thu thập bằng chứng tại hiện trường và dự định xem xét các đoạn phim CCTV có sẵn từ con đường và các khu vực lân cận để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Công ty xây dựng chịu trách nhiệm sửa chữa đường dự kiến sẽ bị triệu tập để thẩm vấn về đèn cảnh báo và biển báo.

Tác giả: Gia Linh (Theo The Thaiger)

