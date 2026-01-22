Tìm hiểu DN Việt Nam 'bắt tay' đối tác Singapore làm nhà máy thép 10.000 tỷ tại Hà Tĩnh

Như VietnamFinance đã thông tin, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận cho Công ty SINGVIN ASSET MANAGEMENT (Singapore) Pte. Ltd., LAND RIVER HOLDINGS Pte. Ltd. (Singapore) và Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn.

Dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ tại lô CN4, Khu công nghiệp – dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1, KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh). (Ảnh BQL KKT Vũng Áng)



Dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ tại phường Hoành Sơn có tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng (trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 3.920 tỷ đồng, vốn vay và huy động khác 5.880 tỷ đồng), được triển khai trên diện tích khoảng 66 ha.

Quy mô dự án gồm: sản xuất phôi thép không gỉ đạt tiêu chuẩn với công suất 2 triệu tấn/năm; sản xuất thép cuộn không gỉ cán nóng công suất 1,95 triệu tấn/năm. Sản phẩm cung cấp là thép không gỉ dạng cuộn, độ dày từ 2,5 mm đến 5,0 mm, chiều rộng từ 1.000 mm đến 1.580 mm; các loại thép sản xuất gồm thép không gỉ loại 200, 300 và 400.

Dự án tạo kỳ vọng thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng và chuỗi giá trị thép tại Hà Tĩnh. (Ảnh minh hoạ)



Dự án áp dụng công nghệ với 3 dây chuyền sản xuất chính, gồm: dây chuyền luyện thép – đúc liên tục; dây chuyền cán nóng phôi thép; dây chuyền tẩy rửa axit và tôi thép cuộn cán nóng. Bên cạnh đó, dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định.

Bóng dáng Sơn Hà sau dự án thép 9.800 tỷ đồng

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, SINGVIN ASSET MANAGEMENT (Singapore) Pte. Ltd., LAND RIVER HOLDINGS Pte. Ltd. và Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai là các nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trong đó, SINGVIN ASSET MANAGEMENT (Singapore) Pte. Ltd. (hay còn gọi là Công ty TNHH Quản lý Tài sản Singvin – Singapore) là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập ngày 13/3/2017, có địa chỉ đăng ký tại tòa nhà Maybank Tower, số 2 Battery Road, #27-01, Singapore. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 494.000 USD, với 4 cổ đông. Hoạt động chính của công ty là quản lý tài sản và danh mục đầu tư truyền thống, dài hạn.

... Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai được thành lập bởi 3 cổ đông góp vốn, hiện có quy mô đăng ký 5 lao động.



Thành viên nước ngoài thứ hai là LAND RIVER HOLDINGS Pte. Ltd., cũng được thành lập năm 2017, có địa chỉ đăng ký tại số 2 Havelock Road, #05-05 Havelock2, Singapore 059763, đặt tại Vision Exchange. Khác với Singvin, Land River Holdings hoạt động trong lĩnh vực thương mại và phân phối các sản phẩm thép, đặc biệt là thép không gỉ.

Đáng chú ý, tại dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ 9.800 tỷ đồng tại Hà Tĩnh còn có sự tham gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai – doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai được thành lập ngày 19/5/2021, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai được xác định là doanh nghiệp nằm trong “hệ sinh thái” của Tập đoàn Sơn Hà – tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực tại Việt Nam.

Cụ thể, doanh nghiệp được sáng lập bởi 3 cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (nắm giữ 30% vốn điều lệ), bà Đồng Thị Lan (35%) và bà Nguyễn Thương Huyền (35%). Hiện công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đăng ký 5 lao động. Ông Nguyễn Trọng Minh (sinh năm 1961, hộ khẩu tại thôn Cao Trung, xã Hòa Đức, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc công ty.

Về phía Tập đoàn Sơn Hà – cổ đông góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai – đây là doanh nghiệp đa ngành của Việt Nam, được thành lập năm 1998. Hiện Sơn Hà hoạt động trong 6 lĩnh vực cốt lõi gồm: gia dụng, năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghiệp, bất động sản, nước sạch và phương tiện giao thông xanh. Trong đó, mảng sản xuất xe máy điện dưới thương hiệu EVGO được xem là bước ngoặt chuyển mình từ doanh nghiệp gia dụng truyền thống sang tập đoàn công nghệ – năng lượng.

Đối với lĩnh vực thép, đây là mảng kinh doanh đã đưa thương hiệu Sơn Hà vươn ra thị trường quốc tế, hiện diện tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, ống inox Sơn Hà là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam đạt chứng chỉ PED, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Ấn Độ, Nga, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sơn Hà được biết đến là nhà sản xuất các sản phẩm như ống inox trang trí, ống inox công nghiệp, bồn công nghiệp và máy bơm nhiệt công nghiệp Headpump.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn