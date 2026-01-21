Đại hội XIV: Khí thế thi đua sôi nổi trên các công trình trọng điểm tại Hà Tĩnh

Tin Hà Tĩnh

Trên nhiều công trường trọng điểm của Hà Tĩnh, khí thế thi đua chào mừng Đại hội XIV không chỉ thể hiện bằng những khẩu hiệu, cam kết mà được cụ thể hóa bằng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.