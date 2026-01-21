Đại hội XIV: Khí thế thi đua sôi nổi trên các công trình trọng điểm tại Hà Tĩnh

Máy móc thi công thảm nhựa tại Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Hiện nay khối lượng thi công Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà đạt trên 70%. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng ven biển. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Khuôn viên khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang được chỉnh trang, nâng cấp. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Nhiều mũi thi công được bố trí để đẩy nhanh tiến độ Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh: Hữu Quyết /TTXVN)
Công nhân thi công tại Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, khởi công từ tháng 11/2025. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng) đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Dự kiến Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ hoàn thành vào tháng 3/2026. (Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN)
Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà có tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
