Hà Tĩnh: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định vào tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh



Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trần Nguyên Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

...

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, năng lực và kinh nghiệm của đồng chí Trần Nguyên Thọ trên các cương vị công tác, đặc biệt đã làm việc và trưởng thành từ lãnh đạo từ Văn phòng UBND tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tín nhiệm chọn cử đi cơ sở làm Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang và khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được chọn cử làm Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn