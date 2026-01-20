Lộ diện 3 ông lớn góp mặt trong Liên danh đầu tư nhà máy thép không gỉ gần 10.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Nhà máy thép không gỉ gần 10.000 tỷ đồng

Thông tin trên Báo Hà Tĩnh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình ký Quyết định ngày 19/1/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy thép không gỉ tại Khu kinh tế Vũng Áng, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Dự án do 3 nhà đầu tư thực hiện gồm: Nhà đầu tư thứ nhất là SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.; nhà đầu tư thứ 2 là LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD (SINGAPORE) và nhà đầu tư thứ 3 là Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai.

Theo đó, Dự án Nhà máy thép không gỉ được thực hiện tại phường Hoành Sơn với tổng diện tích dự kiến hơn 66 ha, tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng.

Dự án cung cấp các sản phẩm, dịch vụ gồm thép không gỉ dạng cuộn có độ dày từ 2,5 mm đến 5 mm, chiều rộng từ 1.000 mm đến 1.580 mm; các loại thép sản xuất: thép không gỉ loại 200, 300 và 400, công suất 2.000.000 tấn/năm; dây chuyền cán nóng công suất 1.950.000 tấn/năm.

Dự án sử dụng 3 dây chuyền sản xuất chính gồm: luyện thép, đúc liên tục; cán nóng phôi thép; tẩy rửa axit và tôi thép cuộn cán nóng.

- Giai đoạn 1 (triển khai xây dựng và lắp đặt dây chuyền cán nóng với công suất 1.950.000 tấn/năm, dây chuyền tẩy rửa axit nóng và các hạng mục phụ trợ): Hoàn thành trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất thực địa;

- Giai đoạn 2 (triển khai xây dựng và lắp đặt dây chuyền sản xuất phôi thép không gỉ công suất 2.000.000 tấn/năm, dây chuyền tẩy rửa axit nóng và các hạng mục phụ trợ): Hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày giai đoạn 1 của dự án hoàn thành.

2 thành viên nước ngoài góp mặt trong Liên danh

Thành viên nước ngoài đầu tiên trong liên danh là SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD., một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore, thành lập từ năm 2017 và hoạt động trong lĩnh vực quản lý danh mục, đầu tư vốn. Sự góp mặt của Singvin nhiều khả năng gắn với vai trò nhà đầu tư tài chính, tham gia cấu trúc dòng vốn và nguồn lực cho dự án.

Thành viên nước ngoài thứ hai là LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD., cũng đăng ký tại Singapore từ năm 2017. Không giống Singvin, đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực thương mại – phân phối, tập trung vào các sản phẩm thép, đặc biệt là thép không gỉ. Việc Land River tham gia liên danh được đánh giá có thể tạo lợi thế về chuỗi cung ứng, thị trường tiêu thụ và mạng lưới thương mại, thay vì chỉ đơn thuần góp vốn.

Công ty Việt Nam còn lại trong Liên danh

Đối tác trong nước của liên danh là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai – doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và đầu tư khu công nghiệp.

Doanh nghiệp này được Tập đoàn Sơn Hà góp vốn thành lập vào tháng 5/2021 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2024, Tập đoàn Sơn Hà sở hữu 30% vốn điều lệ tại đây (theo Báo cáo thường niên 2024).

Tập đoàn Sơn Hà là doanh nghiệp đa ngành thành lập năm 1998, hiện hoạt động ở 6 lĩnh vực chính: Gia dụng, năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghiệp, bất động sản, nước sạch và phương tiện giao thông xanh. Trong đó, mảng xe máy điện với thương hiệu EVGO là bước chuyển đáng chú ý, đánh dấu hành trình mở rộng từ ngành gia dụng truyền thống sang mô hình công nghệ – năng lượng.

Mảng thép là một trong những trụ cột đưa tên tuổi Sơn Hà ra thị trường quốc tế, hiện đã có mặt tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sản phẩm ống inox Sơn Hà là sản phẩm Việt Nam duy nhất đạt chứng chỉ PED, cho phép xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Mỹ, Ấn Độ, Nga, Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Danh mục sản phẩm thép tiêu biểu của doanh nghiệp gồm ống inox trang trí, ống inox công nghiệp, bồn công nghiệp, cùng máy bơm nhiệt công nghiệp Headpump.

Tác giả: Phụng Tiên

Nguồn tin: markettimes.vn