TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 4-4, tại họp báo Bộ công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc với 5 bị can:

- Nguyễn Phong, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life;

- Lê Tuấn Linh, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt;

- Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt;

- Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt;

- Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du mục; chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du mục là những người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trước đó, hai người này cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thường livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sản phẩm do công ty CER (TP Thủ Đức, TP HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024.

Quang Linh và Hằng Du Mục sau đó bị phạt do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi này là 70 triệu đồng mỗi cá nhân.

Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Ông Lê Tuấn Linh, tổng Giám đốc CER, cho hay nguyên liệu được thu mua từ các vùng ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Bình Thuận "đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng" và 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ASIA.

Các sản phẩm này được lan truyền trên truyền thông, mạng xã hội với những thông tin gây hiểu lầm, ví dụ "một viên thay thế một đĩa rau xanh".

Tuy nhiên, một người dùng đã mang kẹo này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, kết quả cho thấy cả hộp 30 viên nhưng lượng chất xơ chỉ có 0,51 gram, khác xa so với quảng cáo.

Công ty CER thông báo đã bán hơn 100.000 hộp kẹo ra thị trường, cam kết hoàn tiền nếu người mua muốn trả lại hàng.

