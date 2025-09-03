U23 Việt Nam tổn thất lực lượng ở vòng loại U23 châu Á

Trần Thành Trung lỡ hẹn với vòng loại U23 châu Á vì chấn thương.



Đội tuyển Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương khiến Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long không thể hội quân.

Về phía U23 Việt Nam, đội bóng áo đỏ có sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ. Văn Khang - Đình Bắc và đồng đội được kỳ vọng sẽ đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á khi có lợi thế sân nhà và nằm ở bảng đấu vừa tầm.

Khá đáng tiếc khi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị đau nhẹ, nên sẽ không thi đấu tại vòng loại U23 châu Á lần này. Trong cuộc họp kỹ thuật vào 9 giờ 30 ngày 2/9, các đội sẽ họp kỹ thuật và U23 Việt Nam đã không đăng ký Trần Thành Trung. Cầu thủ Việt kiều còn cơ hội hội quân cùng đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Vòng loại U23 châu Á lần này U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen đồng thời được thi đấu trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

...

Trong đợt tập trung này, U23 Việt Nam có sự trở lại quan trọng của tiền đạo Thanh Nhàn. Chân sút trẻ hiện khoác áo CLB PVF-CAND đang có phong độ cao tại V-League.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Bangladesh (3/9), một đối thủ được xem là ẩn số của giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, các trận đấu ở bảng C nói riêng và toàn vòng loại U23 châu Á nói chung sẽ không có sự hỗ trợ của công nghệ VAR. Phải vào vòng chung kết, công nghệ hỗ trợ trọng tài này mới được áp dụng.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội bóng nhất bảng và 4 đội nhì bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, được tổ chức tại Ả Rập Xê Út năm 2026. Đội chủ nhà của vòng chung kết được đặc cách vào thẳng mà không cần tham gia vòng loại.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại