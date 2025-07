Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bà mẹ VNAH và tri ân liệt sĩ ở Quảng Trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi và trao di ảnh liệt sĩ cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui.



Sáng 26/7, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và đặt vòng hoa, dâng hương tri ân tại các “địa chỉ đỏ” ở Quảng Trị.

Cùng tham gia Đoàn công tác của Chính phủ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Quảng Trị, có các ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà Bà mẹ VNAH Đào Thị Vui (SN 1923, trú thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng). Mẹ Vui có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Di ảnh của liệt sĩ được phục dựng lại tặng mẹ Đào Thị Vui.





Lãnh đạo Chính phủ ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần mẹ VNAH Đào Thị Vui và các thành viên trong gia đình.

Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của gia đình và mẹ Vui đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đồng thời, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi khắc ghi công lao to lớn ấy và sẽ tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của Bà mẹ VNAH.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác cũng đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

... Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng và Đoàn công tác dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ Quảng Trị.

Thành cổ Quảng Trị - biểu tượng bất diệt của ý chí kiên cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Thủ tướng thăm hỏi các TNXP về tri ân tại Thành cổ.





Thủ tướng và Đoàn công tác bày tỏ xúc động khi nghe những câu chuyện về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt. Hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn