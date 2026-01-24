Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng "chiến thắng tuyệt vời" của Đội tuyển U23 Việt Nam

Ngay sau chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước Hàn Quốc để giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, sáng 24-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước Hàn Quốc



Trong thư chúc mừng Ban huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đội đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt Giải bóng đá U23 châu Á 2026, nhất là trong trận tranh Huy chương Đồng tại Vòng chung kết khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và giành chiến thắng tuyệt vời. Điều này, theo Thủ tướng, đã mang lại sự phấn khởi, niềm vui và niềm tự hào cho Nhân dân, cho đất nước, góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Một lần nữa, chúng ta lại được chứng kiến một chiến thắng tuyệt vời của ý chí, niềm tin và khát vọng Việt Nam. Toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thể hiện là một tập thể với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, đầy bản lĩnh, tất cả vì màu cờ, sắc áo thiêng liêng của Tổ quốc" - Thủ tướng nêu rõ.

...

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, bài bản của Ban huấn luyện, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những đóng góp thầm lặng của các cầu thủ. Theo Thủ tướng, kế thừa và tiếp nối các thế hệ đi trước, tiếp theo thành công với Huy chương Vàng tại SEA Games 33, hành trình và thành tích của bóng đá Việt Nam tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026 đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới giàu khát vọng, bản lĩnh, ý chí, kiên cường, đoàn kết, sẵn sàng vươn ra "biển lớn".

"Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cho Đội tuyển, kể cả ở những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn" - Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng rằng Ban huấn luyện cùng Đội tuyển tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần của những "Chiến binh Sao Vàng", vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực và quốc tế, làm rạng danh nền bóng đá nước nhà trong thời gian tới.

"Hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn hướng về, luôn ở bên và luôn đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung" -Thủ tướng khẳng định.

Tác giả: P.Dương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động