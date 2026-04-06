Thông báo kết quả giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 gồm: Trần Tiến Hưng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Khánh Toàn, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu chỉ đạo hội nghị.



Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 1 năm 2026 về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; công bố kế hoạch kiểm tra đợt 2 năm 2026. Thời gian hoàn thành trước ngày 15-6-2026.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, thay mặt Đoàn kiểm tra số 24, đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá cao trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch, lịch làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đối với nội dung giám sát đợt 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của đoàn; kết quả giám sát cơ bản phản ánh đúng tình hình, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 24 chúc mừng Hà Tĩnh trong quý I-2026, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% (theo kịch bản là 11,7%); tổng thu ngân sách đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tỉnh chấp thuận đầu tư nhiều dự án đầu tư, góp phần tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo đồng chí Phạm Gia Túc, đạt được kết quả này do tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các văn bản, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình hành động của tỉnh. Hà Tĩnh đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.

Kết quả từ quá trình làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 1 đã chứng minh, tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Hội đồng Bầu cử quốc gia về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm rất cao, trong đó tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm của Hà Tĩnh thuộc top đầu trong cả nước, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt kết quả hết sức ấn tượng; an ninh, quốc phòng được giữ vững, đặc biệt từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy đã góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Đánh giá Hà Tĩnh là điểm sáng trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, không chỉ làm tốt cho địa phương mình, Hà Tĩnh cần đóng góp để hình thành những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để cả nước cùng thực hiện tốt, nhất là nội dung về thực hiện Nghị quyết 57 và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí yêu cầu, Hà Tĩnh cần bám sát chương trình hành động, các chủ trương, chính sách của Trung ương, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Về kế hoạch kiểm tra đợt 2, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng yêu cầu, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và đảm bảo chất lượng báo cáo theo đề cương, phối hợp với đoàn để cuộc kiểm tra đạt chất lượng, đúng tiến độ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tiếp thu đầy đủ các nội dung Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1, trong đó có những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra và khẳng định tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, để đảm bảo thực hiện kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Đoàn kiểm tra, giám sát số 24, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết tỉnh sẽ chuẩn bị báo cáo các nội dung kiểm tra theo đề cương của đoàn; rà soát cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan; bố trí đúng thành phần dự làm việc; chủ động trao đổi, làm rõ nội dung theo yêu cầu…

