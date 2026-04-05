Hà Tĩnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển về du lịch

Hà Tĩnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, trên “Tuyến du lịch xuyên Việt” và tuyến du lịch “Con đường Di sản Miền Trung”, một trong những cửa ngõ quan trọng của không gian du lịch “Hành lang Đông - Tây”, với hệ thống giao thông đường bộ (QL1A, QL8, QL12, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc), đường sắt, đường thủy nối với các trung tâm du lịch lớn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Quang cảnh hội nghị

Hà Tĩnh có nhiều tài nguyên tự nhiên và thắng cảnh gắn với các địa danh nổi tiếng như núi Hồng - sông La, bến Tam Soa, suối Tiên, đèo Ngang - Hoành Sơn Quan, hồ Kẻ Gỗ, Vườn quốc gia Vũ Quang, thác Vũ Môn... Với 137km bờ biển dài nhất cả nước, Hà Tĩnh sở hữu nhiều bãi tắm có vẻ đẹp nguyên sơ như Thiên Cầm, Xuân Thành, Thạch Hải, Kỳ Ninh, Kỳ Xuân, Đèo Con….

Với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, Hà Tĩnh là quê hương của nhiều danh nhân gắn với di tích lịch sử - văn hoá như di tích Đại thi hào Nguyễn Du, di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đền thờ Chiêu trưng Đại Vương - Lê Khôi, chùa Hương Tích, đền Chợ Củi, đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc... Trong đó có 2 Danh nhân văn hóa thế giới: Đại thi hào Nguyễn Du, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, có Dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh và Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; có Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương… Đây là những nền tảng văn hóa đặc sắc tạo sự khác biệt về du lịch văn hóa tâm linh của Hà Tĩnh so với các địa phương.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư du lịch

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư du lịch. Nhiều ý kiến đánh giá cao sự đổi mới trong tư duy phát triển du lịch của Hà Tĩnh, đặc biệt là định hướng phát triển bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh cho du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh trong bối cảnh du lịch đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ, việc tăng cường liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường là yêu cầu cấp thiết đối với Hà Tĩnh.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh ký kết hợp tác với hiệp hội du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cam kết địa phương này sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; đồng thời chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của các địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước để cùng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh cao trong thời gian tới.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn