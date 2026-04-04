Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm tra ngăn chặn trục lợi trong việc mua bán nhà ở xã hội

Ngày 2/4 thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, công khai thông tin nhằm đảm bảo minh bạch, ngăn chặn trục lợi trong việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng chủ trì việc hướng dẫn, giám sát quy trình tiếp nhận hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, kết nối, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh nhằm phục vụ xác nhận đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Việc hướng dẫn xác nhận điều kiện về nhà ở cũng phải được thực hiện thống nhất, khắc phục tình trạng xác nhận cục bộ theo từng địa bàn, gây khó khăn cho người dân và ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt hồ sơ...

Đối với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, công khai đầy đủ tiêu chí và danh sách đăng ký để người dân giám sát, đồng thời thiết lập hệ thống kiểm tra chặt chẽ nhằm loại bỏ các trường hợp kê khai không trung thực.

...

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép hoặc các đường dây trục lợi, chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định pháp luật.

Phát triển nhà ở xã hội cho người dân đã được xác định là quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giai đoạn 2025-2030, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu phải hoàn thành 3.548 căn nhà ở xã hội. Cụ thể trong năm 2026 là 688 căn; năm 2027 là 510; năm 2028 là 600; năm 2029 là 800 và năm 2030 là 750 căn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 3.567 căn gồm dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen đang xây dựng, có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, quy mô gồm hơn 500 căn hộ bố trí trong 3 tòa nhà cao 12 tầng, 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và các tiện ích đồng bộ; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Trần Phú vừa khởi công vào cuối tháng 3/2026 có quy mô gần 6ha, cung cấp hơn 1.900 căn hộ và dự án nhà ở xã hội phường Thành Sen tại lô đất HH.1-02 đang triển khai các thủ tục liên quan.

Tác giả: Xuân Sinh



Nguồn tin: daibieunhandan.vn

