Thị trường chững lại, loạt xe ô tô đang được giảm giá cực mạnh hiện nay

Theo báo cáo của VAMA, trong tháng 4/2025, các doanh nghiệp của Hiệp hội này đã bán được 23.186 xe, giảm 11% so với tháng liền kề trước đó (tháng 3/2025 đạt 26.079 xe). Trong khi đó, VinFast – hãng xe bán chạy nhất thị trường trong liên tiếp nhiều tháng gần đây cũng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về mặt doanh số. Tháng 4/2025, hãng bán ra 9.588 xe, giảm 2.512 xe so với tháng 3/2025. Tình trạng này cũng tương tự đối với Hyundai Thành Công. Tháng 4/2025, doanh nghiệp này đã bàn giao 4.470 xe, giảm 898 xe so với tháng 3/2025 (đạt 5.368 xe).

Những con số kể trên cho thấy, thị trường ô tô trong nước đang chững lại đáng kể. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất mới trong năm 2025, nhiều hãng xe cũng đang thúc đẩy giải quyết lượng xe tồn kho, vì vậy, các chương trình ưu đãi đang được triển khai với mức khá hấp dẫn.

Đầu tiên là mẫu SUV cỡ trung Hyundai Santa Fe, hiện đang giảm giá mạnh từ 100 – 200 triệu đồng. Trong đó, bản thấp nhất Exclusive còn 970 triệu đồng (giảm 100 triệu đồng), bản giữa Prestige còn 1,07-1,1 tỷ đồng (giảm 165-195 triệu đồng), bản cao nhất còn 1,175-1,2 tỷ đồng (giảm 165-190 triệu đồng).

Hyundai Santa Fe đang được ưu đãi giảm giá từ 100 - 200 triệu đồng trong tháng 5/2025.

Các mẫu xe trong diện ưu đãi giảm giá hầu hết được lắp ráp năm 2024, mức giảm tùy thuộc số lượng xe tồn và chính sách của mỗi đại lý. Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, khách hàng mu axe ở một số nơi còn được hưởng thêm khuyến mãi phụ kiện và thẻ giảm giá bảo dưỡng.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, với mức giá từ 1,069 – 1,365 tỷ đồng, đây là lần đầu tiên mẫu SUV cỡ D của Hyundai Thành Công được giảm giá sâu như vậy. Sau giảm giá, Hyundai Santa Fe trở thành xe có mức giá khởi điểm ở giữa phân khúc, trong đó thấp nhất là Isuzu mu-X (900 triệu), cao nhất là Mitsubishi Pajero Sport (1,13 tỷ đồng).

Tiếp đến là đối thủ cạnh tranh của Hyundai Santa Fe: Kia Sorento. Ngay từ giữa tháng 5, một số đại lý Kia đã tung ra ưu đãi cho Sorento máy dầu phiên bản thấp nhất (2.2D Luxury), năm sản xuất 2025, với giá chỉ còn 899 triệu đồng. So với giá niêm yết 954 triệu đồng, phiên bản thấp nhất mẫu SUV cỡ D của Kia đã giảm mạnh 55 triệu đồng. Với phiên bản cao hơn là 2.2D Signature, 2.2D Premium, mức giảm lần lượt là 55 và 80 triệu đồng, năm sản xuất 2025, và luôn sẵn hàng ở các đại lý. Các mức khuyến mãi trên chỉ áp dụng trong tháng 5.

Kia Sorento cũng đang được ưu đãi giảm giá tới 80 triệu đồng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên, tại thị trường Việt Nam, giá khởi điểm của Kia Sorento rớt xuống dưới 900 triệu đồng. Việc giảm giá mạnh giúp Kia Sorento không chỉ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng D mà còn tiệm cận phân khúc SUV/CUV hạng C. Với giá bán 899 triệu đồng, Sorento 2.2D Luxury hiện gần tương đương với Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive (869 triệu đồng) hay Ford Territory Titanium X 1.5 AT (889 triệu đồng).

Không chỉ vậy, mức giá khởi điểm mới cũng giúp Sorento trở thành mẫu SUV hạng D có giá tiếp cận dễ dàng nhất, thấp hơn cả Isuzu mu-X (910 triệu đồng) hay Mazda CX-8 (969 triệu đồng). Trong khi đó các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner hay Ford Everest đều có giá từ trên 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, về phía Toyota Việt Nam, hãng cũng đang “phá giá” mẫu crossover SUV cỡ B+ là Corolla Cross với chương trình hỗ trợ 50% cho cả phiên bản xăng và hybrid. Theo đó, bản máy xăng giảm từ 828 triệu đồng xuống còn 787 triệu đồng, bản hybrid giảm từ 913 triệu đồng xuống còn 867 triệu đồng. Một số đại lỳ còn tung gói quà tặng phụ k iện trị giá tới 20 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross.

...

Cũng trong tháng 5/2025, Mazda CX-5 bản sản xuất năm 2024 đang được giảm giá từ 55-60 triệu đồng, đưa mức giá thực tế của xe về khoảng 694 – 818 triệu đồng tùy phiên bản. Với bản đời 2025, ưu đãi giảm nhẹ hơn nhưng vẫn ở mức 30–35 triệu đồng, giúp giá khởi điểm chỉ từ 714 triệu đến 839 triệu đồng.

Như vậy, sau giảm giá, Toyota Corolla Cross và CX-5 đều đang tiệm cận mức giá của nhiều mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn. Corolla Cross sau ưu đãi có giá ngang KIA Seltos bản cao nhất (799 triệu) hay Nissan Kicks tiêu chuẩn (789 triệu). Đặc biệt, CX-5 đời 2024 còn gây choáng váng khi giá còn thấp hơn cả một số bản cao cấp của xe cỡ B như Mitsubishi Xforce (705 triệu) hay Toyota Yaris Cross (765 triệu).

Mazda CX-5.

Mazda CX-5 là mẫu xe chạy động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng 4/22025 với 1.416 xe giao khách. Lũy kế 4 tháng đầu năm, mẫu crossover này đã giao 4.438 xe tới tay khách Việt.

Hãng xe Mỹ là Ford cũng đang triển khai nhiều ưu đãi giảm giá cho các mẫu xe bán ra của mình. Ford Explorer đang được giảm ở mức 100 triệu đồng, giá giao dịch tại đại lý của Explorer là 1,999 tỷ đồng. Mẫu xe bán chạy thứ 2 của Ford là Territory cũng đang được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, đối chiếu với mức giá tham chiếu 759 – 889 triệu đồng, giá giao dịch ở đại lý sau khuyến mãi là 683 – 800 triệu đồng thì mức giảm giá cho Territory là trong khoảng 80 – 90 triệu đồng.

Ford Territory.

Ở dòng bán tải, Ford Ranger, bản Sport cũng có khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, bản Wildtrack là 100%, tương ứng mức giảm lần lượt là 26 triệu đồng và 57 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá của Ford Ranger vẫn khá cao hơn so với một số đối thủ. Hiện tại, Nissan Navara phiên bản EL đang được chào bán với giá 629 triệu đồng, sau khi được giảm giá mạnh từ các đại lý. Mức giá này khiến Navara EL trở thành một trong những mẫu bán tải có giá khởi điểm thấp nhất trên thị trường Việt Nam.

Cũng trong tháng 5, hãng xe Nhật Bản là Subaru cũng đang triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn mới cho các mẫu xe của mình. Trong đó, Subaru Forester được giảm mạnh với mức từ 170 - 230 triệu đồng, đưa giá sau ưu đãi của xe xuống còn từ 799 triệu đồng đến 969 triệu đồng. Với mức ưu đãi này, Subaru Forester tiếp tục là mẫu xe có mức khuyến mại cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C phổ thông tại Việt Nam, rút ngắn khoảng cách đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và rẻ hơn nhiều so với Honda CR-V.

Không chỉ xe phổ thông, thị trường xe sang cũng chứng kiến các ưu đãi mạnh từ các thương hiệu và đại lý. Trong đó BMW X7 Pure Excellence đang được một đại lý tại Hà Nội giảm giá tới 800 triệu đồng. Giá bán thực tế của xe từ mức niêm yết 6,699 tỷ đồng xuống chỉ còn 5,899 tỷ đồng. Trong khi đó, một đại lý khác tại miền Trung áp dụng mức giảm 650 triệu đồng, giá bán thực tế chỉ còn 6,049 tỷ đồng.

BMW X7.

Đối với phiên bản BMW X7 M-Sport đang có giá niêm yết 5,709 tỷ đồng, mức giảm thấp hơn nhưng vẫn rất cao. Theo đó, đại lý tại Hà Nội giảm 685 triệu đồng, giá thực tế nay chỉ còn 5,024 tỷ đồng. Ở miền Trung, một đại lý khác giảm 550 triệu đồng, giá bán của xe chỉ còn 5,159 tỷ đồng. Tuy nhiên, tất cả các xe trong diện ưu đãi đều được sản xuất năm 2023. Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng còn được các đại lý tặng kèm camera hành trình chính hãng trị giá tới 20 triệu đồng. Mức giảm giá của BMW X7 khá hấp dẫn, tương đương giá của nhiều mẫu xe phổ thông trên thị trường như Ford Ranger XLS+ 4x4 đang có giá niêm yết 802 triệu đồng, mẫu Toyota Yaris Cross bản máy xăng có giá niêm yết 650 triệu đồng, mẫu Honda City RS giá 569 triệu đồng.

Tác giả: Nguyên Đỗ (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn