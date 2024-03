Thấy bố bảo vệ nhân tình đẩy mẹ xuống đất, con trai có hành động khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin về một vụ đánh ghen xảy ra ở tỉnh Quảng Đông. Theo đó, một người đàn ông đã bị vợ bắt quả tang khi cùng nhân tình ân ái trong khách sạn. Người vợ khi đi đánh ghen đã không rủ bạn bè hay người nhà chồng mà đi cùng con trai.

Theo đó, người vợ tên Liu đã phát hiện ra chuyện chồng mình là anh Zhang đang ngoại tình với một nữ đồng nghiệp họ Wang.

Theo đó, sau khi phát hiện chồng hẹn hò với "tiểu tam" vào ngày cuối tuần, cô Liu đã cùng con trai bắt taxi âm thầm bám theo sau để bắt quả tang. Vụ việc xảy ra ngay trước cửa khách sạn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số người đi đường đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh đánh ghen rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip do người đi đường ghi lại cho thấy, cô Liu đã lao ra ngăn cản chồng và ả nhân tình đang hạnh phúc, tay trong tay bước vào khách sạn. Sự xuất hiện bất ngờ của vợ con khiến gã chồng bội bạc "đứng hình" mất mấy giây, khuôn mặt đang tươi vui bỗng chốc tối sầm lại.

Cô Liu sau đó đã xông vào kéo chồng mình và "người thứ ba" ra. Sau đó, cô lập tức lao đến đánh đập cô Wang dã man, túm tóc, đạp ngã xuống đất, liên tục đạp và đánh vào người. Thấy người tình bị vợ đánh đập, anh Zhang cũng nhanh chóng chạy đến can ngăn, đẩy vợ ra để bảo vệ tình nhân.

Hành động này đã khiến cậu con trai thực sự tức giận. Cậu giúp mẹ giữ bố lại, thậm chí còn hét lớn nói "Mẹ đánh mạnh vào". Sau đó, cô Liu tiếp tục lao vào đánh đập, tra tấn cô Wang, dùng những lời lẽ thậm tệ để chửi mắng cô ta.

Nhân tình của người chồng biết mình sai nên cũng không dám phản kháng nhiều. Thấy vậy, người đàn ông hung hãn đẩy vợ ra xa và bảo vệ nhân tình bé nhỏ.

Người con trai ở một bên nhìn thấy mẹ bị bố đẩy xuống, lập tức tức giận lao tới ôm giữ lấy bố. Cậu tuy là thiếu niên nhưng đã cao lớn khỏe mạnh, ôm chặt lấy bố rồi nói: "Nếu bố định ức hiếp mẹ thì hãy đánh con mạnh vào!”

Liên quan đến con trai mình, người đàn ông không thể hành động. Kẻ thứ 3 không có ai bảo vệ nên bị người vợ đánh đến mức kêu la thảm thiết. Người đàn ông vô cùng lo lắng, nhưng lại bị con trai cản nên không thể làm gì. Ông nhiều lần cố gắng thoát khỏi con trai mình, động thái này cũng khiến người con tức giận, đẩy bố ra khiến ông loạng choạng một lúc.

Đến tận khi mặt mũi cô Wang bầm tím, cả người sưng phù, cô Liu mới chịu buông tha. Với sự giúp đỡ của con trai, người phụ nữ đã trút được cơn giận

Người quen của gia đình này tiết lộ hai vợ chồng họ đã kết hôn khi đôi bên đều không có điều kiện. Rời quê lên thành phố, họ chăm chỉ gây dựng từ con số 0 và sau hơn 10 năm thăng trầm, cuối cùng đã gây dựng được cơ ngơi đáng kể. Không ngờ, khi con trai lớn lên và cuộc sống bắt đầu khá hơn, người đàn ông lại có suy nghĩ khác.

Không rõ kết quả của vụ đánh ghen này như thế nào nhưng đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây bão dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số cảm thấy hả hê khi "tiểu tam" bị đánh như vậy, người phụ nữ có đứa con trai thật "đáng đồng tiền bát gạo", đồng thời chỉ trích người đàn ông bị bắt quả tang tại trận nhưng không biết hối cải, vẫn mù quáng bảo vệ nhân tình.

"Đáng đời kẻ đi cướp chồng người khác. Nếu tôi ở trong trường hợp đó, tôi cũng chẳng thể giữ bình tĩnh được";

"Thật đáng xấu hổ cho người chồng và tình nhân của anh ta, nhưng không phải người chồng mới là kẻ đáng bị đánh nhất sao?".

Trong khi đó, số khác lại cho rằng không nên đi đánh ghen ầm ĩ như thế, nên giải quyết trong hòa bình. Hành động của người mẹ có phần ích kỷ khi rủ con cùng đi đánh ghen, làm tổn thương mối quan hệ cha con.

“Chuyện có hay ho gì đâu lại để con cái vướng vào?”;

“Chẳng lẽ người mẹ muốn con trai mình chống lại bố sao? Việc của người lớn thì vẫn tốt nhất là người lớn giải quyết với nhau";

“Mình thực sự không thấy hay ho chút nào".

