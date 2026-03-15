Thái Lan có Chủ tịch Quốc hội mới

Ông Sophon Saram của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, cũng là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. Ảnh: nationthailand.com

Sau nghi thức khai mạc tiến hành ngày 14/3, Hạ viện mới được bầu của Thái Lan đã triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 15/3 với việc các nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức trước khi tiến hành bầu Chủ tịch. Ông Pairoj Lohsunthorn, nghị sĩ cao cấp nhất trong Hạ viện, đã giữ chức chủ tọa tạm thời. Ông Sophon được nghị sĩ Prasert Jantararuangtong thuộc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đề cử, trong khi nghị sĩ Parit Wacharasindhu được nghị sĩ cùng đảng PP Pakornwut Udompipatskul đề cử, dẫn tới việc Hạ viện phải tiến hành bỏ phiếu kín.

Trước khi bắt đầu bỏ phiếu, các nghị sĩ tranh luận về việc nên viết tên hay số của ứng cử viên trên phiếu bầu, trong bối cảnh lo ngại lỗi chính tả có thể dẫn đến phiếu bầu không hợp lệ. Cuối cùng, nghị viện đã đồng ý chuyển sang sử dụng số để giảm sự nhầm lẫn, theo đó gán số 1 cho ông Sophon và số 2 cho ông Parit, với các phiếu trắng được đánh dấu riêng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Sophon cho rằng Quốc hội nên rút kinh nghiệm từ quá khứ đồng thời áp dụng các công cụ hiện đại, tăng cường giám sát lập pháp và nhanh chóng sửa đổi hoặc bãi bỏ các luật lỗi thời. Ông nói rằng Quốc hội nên tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra kết quả thiết thực cho công chúng, thay vì lời lẽ hoa mỹ.

Cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội đánh dấu thử thách lớn đầu tiên tại Quốc hội Thái Lan sau khi khai mạc nhiệm kỳ lập pháp mới và được xem là một bước quan trọng hướng tới việc thành lập chính phủ tiếp theo. Chiến thắng của ông Sophon cho thấy, sức mạnh của khối do đảng Bhumjaithai lãnh đạo khi họ đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ trong Quốc hội.

Trong một diễn biến liên quan, kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA) thực hiện qua điện thoại cho thấy, phần đông người dân Thái Lan tin tưởng rằng Hạ viện khóa mới sẽ bầu Chủ tịch đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng và chính phủ mới do ông Anutin đứng đầu sẽ ổn định.

Tác giả: Đỗ Sinh

Nguồn tin: Báo Tin tức