Thái Lan có Thủ tướng mới

Với tổng cộng 311 phiếu ủng hộ, ông Anutin Charnvirakul đã vượt qua ngưỡng 247 phiếu cần thiết trong Hạ viện gồm 492 thành viên, trở thành người đứng đầu chính phủ mới tại Thái Lan. Ông Anutin đã nhận được 146 phiếu từ liên minh do Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) dẫn đầu và 143 phiếu cam kết từ Đảng Nhân dân (People’s Party), dù đảng này tuyên bố giữ vai trò đối lập.

Kết quả bỏ phiếu bầu Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Channel 7 Thái Lan





Theo thỏa thuận giữa các bên, ông Anutin cam kết sẽ giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng sau khi trình bày chính sách trước nghị viện, nhằm tổ chức tổng tuyển cử và thúc đẩy cải cách Hiến pháp. Chính phủ mới dự kiến hoạt động dưới hình thức thiểu số, với Đảng Nhân dân đóng vai trò giám sát từ phe đối lập.

Trước khi được bầu làm Thủ tướng, ông Anutin từng giữ các chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan. Trong nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Y tế, ông Anutin phụ trách các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bao gồm quản lý phong tỏa, mua sắm vắc-xin và mở cửa trở lại cho du lịch quốc tế. Ông cũng dẫn đầu chiến dịch điều chỉnh chính sách về cần sa, góp phần thay đổi quy định liên quan đến việc sử dụng và kinh doanh loại thảo dược này.

Việc ông Anutin được bầu làm Thủ tướng mở ra giai đoạn mới trong hoạt động điều hành chính phủ Thái Lan. Các bước đi tiếp theo của chính phủ mới đang được theo dõi trong bối cảnh kỳ vọng về ổn định và cải cách chính trị.

