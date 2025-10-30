Mưa lũ ở Trung Bộ làm 40 người thương vong và mất tích

Lũ vượt lịch sử

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Trung Bộ đã làm 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 8 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 2, Đà Nẵng 4); 22 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 01); hơn 128 nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng và ngập sâu trong nước; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại và hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông… Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng ở Huế tìm người mất tích trong lũ. Ảnh: Nguyễn Quốc



Về tình hình mưa lũ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa đã giảm nhưng tổng lượng mưa vẫn cao. Tại tỉnh Quảng Trị mưa từ 50-110mm; Hà Tĩnh, từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa từ 40-80mm; một số trạm có mưa lớn như: Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 95mm, Troóc Trâu (Quảng Trị) 156mm, Quán Hàu (Quảng Trị) 136mm, Rào Trăng 4 (Huế) 90mm, Nam Trà My (Đà Nẵng) 163mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 87mm.

Dự báo, từ sáng 30/10 đến đêm 31/10, từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm; ngày và đêm 30/10, Huế và Đà Nẵng có mưa từ 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

Rạng sáng 30/10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62m (02h00/30/10), trên BĐ3 là 1,62m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m. Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên BĐ3, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (lũ lịch sử là 5,48m). Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3; lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức BĐ3 từ 0,60-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 0,3m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên BĐ2 0,10m.

Đẩy mạnh ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương và các bộ ngành trung ương đã huy động tổng lực lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán, cứu trợ cho người dân vùng ngập úng và cô lập. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ và 273 phương tiện; Bộ Công an điều động 10.150 cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 15.000 lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán dân, bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 7.862 hộ/25.878 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Quảng Trị 137 hộ dân/385 người; Huế 1.913 hộ dân/5.945 người; Đà Nẵng: 4.835 hộ dân/15.886 người; Quảng Ngãi: 977 hộ dân/3.662 người).

... Lực lượng chức năng thành phố Huế hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: CACC



Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng cũng đã phối hợp triển khai cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân, kiểm soát các tuyến đường bị ngập, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền đẩy mạnh kiểm tra, gia cố các công trình thủy lợi, đê điều để giảm thiểu thiệt hại do lũ tiếp tục gây ra.

Ngày 29/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua.

Sáng 29/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự tại đầu cầu thành phố Huế.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương (thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng) để khắc phục khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Phó Thủ trướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế - Đà Nẵng.

Đại diện Việt Nam tiếp nhận hàng việc trợ khẩn cấp của Liên Bang Nga cho người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai ở thành phố Huế. Ảnh: Cục QL Đê điều và Phòng, Chống thiên tai.



Về viện trợ quốc tế, theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sáng 30/10, chuyên cơ quân sự của Liên bang Nga đã đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài chở theo 29 tấn hàng cứu trợ của chính phủ của nước này cho người dân chịu ảnh hưởng do mưa, lũ tại thành phố Huế.

Cận cảnh lô hàng viện trợ của Nga cho Việt Nam. Ảnh: Cục QL Đê điều và Phòng, Chống thiên tai.





Tác giả: Thái Nhung

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết