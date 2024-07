Tài xế Porsche tông chết người đi xe máy trong cơn nóng giận vì bị vỡ gương

Your browser does not support the video tag.

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 29-7 (giờ địa phương) trên một đại lộ ở Sao Paulo (Brazil). Nạn nhân là Pedro Figueiredo (21 tuổi), bị xác nhận đã tử vong tại bệnh viện sau khi bị chiếc Porsche màu vàng lao tới cán qua người.

Camera giám sát trên đường đã ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Hình ảnh cho thấy chiếc Porsche đang chạy tốc độ cao trước khi tông vào đuôi xe máy. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe thể thao sang trọng mất lái, lao lên vỉa hè, tông vào cột điện và một gốc cây rồi mới dừng lại.

Chiếc Porsche lao với tốc độ kinh hoàng vào người đi xe máy. Chính chiếc xe này sau đó cũng gặp nạn nhưng chỉ người ngồi ghế phụ bị thương - Ảnh: Dailymail



Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết trước khi xảy ra tai nạn, tài xế Porsche, Igor Sauceda (27 tuổi), đã xảy ra tranh cãi với Figueiredo. Nạn nhân được cho là đã làm vỡ gương chiếu hậu của chiếc xe.

Một đoạn video do người đi đường ghi lại cho thấy Sauceda đứng cạnh chiếc xe của mình sau vụ tai nạn và xua tay đuổi một nhóm người đang trách mắng anh ta.

Sauceda đã ở lại hiện trường cho đến khi cảnh sát tới. Anh ta được đưa đến Viện Pháp y để kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy âm tính.

Sauceda sau đó được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Theo cảnh sát Sao Paulo, nghi phạm sẽ không bị tạm giam lâu (được về nhà chờ điều tra) vì "đã ở lại hiện trường cho đến khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu và không hề say xỉn".

Cha của nạn nhân vô cùng tức giận, ông nói rằng không một chiếc gương nào có thể đắt hơn tính mạng một con người - Ảnh: Metropoles



"Liệu mạng sống của một người có đáng giá bằng một chiếc gương chiếu hậu hay không? Giờ đây hắn ta có thể đưa con trai tôi về nhà, đoàn tụ với gia đình được nữa hay không?", ông Alex, cha của nạn nhân, đau đớn nói.

Theo tờ Metropoles, Sauceda là chủ một quán bar ở Itaim Bibi, khu phố phía tây Sao Paulo. Vụ việc hiện đang được điều tra theo hướng ngộ sát và gây thương tích cho người khác.

