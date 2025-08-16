Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước đặc quyền truyền thống trong tù

Ngày 15-8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc bổ nhiệm ông Kim Do-hyung làm người đứng đầu Trại giam Seoul - nơi Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị giam giữ. Theo Korea Times, Bộ Tư pháp Hàn Quốc viện dẫn “nhiều vấn đề liên quan đến việc giam giữ và đối xử với ông Yoon” là nguyên nhân cho đợt cải tổ lần này.

“Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức đảm bảo thực thi pháp luật nghiêm ngặt và quản lý giam giữ công bằng, không có bất cứ ngờ vực nào về chế độ ưu đãi” - thông báo nêu.

Cùng ngày 15-8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc dừng cho phép ông Yoon và vợ gặp luật sư trong phòng riêng. Thay vào đó, họ sẽ gặp luật sư trong các phòng tiêu chuẩn như tất cả tù nhân khác. Do vấn đề an ninh, hai vợ chồng vẫn tập thể dục và tắm rửa riêng, tách biệt với các tù nhân khác.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol rời Tòa án Trung tâm quận Seoul hôm 9-7. Ảnh: Korea Times



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho giải thích những thay đổi mới nhằm khắc phục trình trạng đối xử đặc biệt với cựu tổng thống bị giam giữ.

...

“Với tinh thần tôn trọng cựu tổng thống, chúng tôi đã cho phép sử dụng phòng họp riêng, như thông lệ với các cựu tổng thống bị giam giữ trong quá khứ. Tuy nhiên, đặc quyền này đã bị lạm dụng. Mọi thủ tục pháp lý - gồm điều tra và xét xử - đều bị từ chối, còn phòng gặp luật sư như phòng khách riêng” - ông Jung cho biết.

Các quan chức Bộ Tư pháp nhấn mạnh ngay cả khi đi khám bệnh trong tuần qua, ông Yoon vẫn phải đeo còng tay và máy theo dõi điện tử ở mắt cá chân, tuân thủ các biện pháp an ninh tiêu chuẩn dành cho tất cả tù nhân bị bệnh.

Động thái này diễn ra sau khi có nhiều người chỉ trích cựu tổng thống được ưu ái. Hồi đầu tháng 8, đảng Dân chủ (DPK) cầm quyền cáo buộc ông Yoon gặp 348 người trong hơn 395 giờ trong thời gian bị giam giữ.

DPK đã hoan nghênh bước đi mới của Bộ Tư pháp. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần điều tra toàn diện và kỹ lưỡng để xác định liệu cựu tổng thống và vợ có được hưởng đặc quyền bổ sung nào không” - ủy ban đặc biệt do DPK thành lập viết trong một tuyên bố - “Vấn đề này không thể giải quyết đơn giản bằng cách thay thế giám đốc trại giam".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động