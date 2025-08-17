Nổ lớn tại nhà máy ở Ryazan (Nga) khiến 11 người thiệt mạng

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 10h30 sáng 15/8 theo giờ địa phương tại xưởng sản xuất của nhà máy. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 người mắc kẹt trong đống đổ nát. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế địa phương để điều trị. Toàn bộ công nhân nhà máy đã được sơ tán. Sự cố không gây nguy hiểm cho các khu dân cư xung quanh.

Hiện trường vụ nổ nhà máy ở Ryazan (Ảnh: RT)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đã được thiết lập tại hiện trường, huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa. Sau đó, trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo khoảng 350 nhân viên cứu hộ và chuyên gia ứng cứu khẩn cấp cùng hơn 80 phương tiện chuyên dụng tham gia khắc phục hậu quả.

Thống đốc tỉnh Ryazan, ông Pavel Malkov đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp thành phố. Nguyên nhân vụ cháy nổ chưa được làm rõ, cũng như chưa rõ nhà máy gặp sự cố sản xuất loại vật liệu gì. Theo một số hãng truyền thông Nga đưa tin, vụ nổ là do thuốc súng bắt lửa.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: Báo VOV