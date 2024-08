SUV tầm giá 1 tỷ đáng mua nhất gọi tên VinFast VF 7

Áp đảo về vận hành, vượt cả xe sang



Theo nhiều người dùng, điểm nổi bật nhất trên VF 7 là hiệu suất vận hành. Với khối động cơ điện mạnh 349 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 500 Nm, VF 7 có khả năng tăng tốc nhanh chóng, mang lại trải nghiệm lái xe đầy phấn khích, thậm chí không thua kém các mẫu xe sang thể thao.

Những thông số ấn tượng kết hợp cùng đặc tính của động cơ điện đủ để VF 7 có thể thách thức cả những mẫu xe cao cấp hơn về khả năng tăng tốc. Theo nhà sản xuất, VF 7 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Tuy nhiên, chuyên gia Lê Hùng - kênh Autodaily đã thử nghiệm thực tế và chiếc xe chỉ mất 5,2 giây để đạt tốc độ từ 0 đến 100 km/h. “Con số này thậm chí còn nhỉnh hơn Porsche Macan, mẫu SUV có giá bán khởi điểm hơn 3,3 tỉ đồng”, vị chuyên gia này nhận định.

VinFast VF 7 “áp đảo” các đối thủ về sức mạnh động cơ

Không khó hiểu khi sức mạnh của mẫu xe nhà VinFast hoàn toàn bỏ xa các mẫu SUV đồng hạng C như Hyundai Tucson Turbo (180 mã lực, 256 Nm) hay Mazda CX-5 2.5 (188 mã lực, 252 Nm). Nếu muốn có một chiếc xe với sức mạnh tương đương VinFast VF 7, người dùng cần phải chi số tiền gấp đôi, gấp ba để sở hữu các mẫu xe, ví dụ như BMW X5 (động cơ 3.0L 6 xi lanh, giá từ 3,9 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được giới sành xe đánh giá cao về khả năng xử lý nhờ thiết kế trọng tâm thấp kết hợp với hệ thống treo đa điểm linh hoạt. Trải nghiệm từ những người dùng cũng cho thấy VF 7 có khả năng tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ xe xăng trong phân khúc.

Trang bị công nghệ có giá trị vượt tầm phân khúc

Không chỉ ấn tượng về mặt sức mạnh, VinFast VF 7 còn là một chiếc xe sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn vượt trội từ chủ động đến bị động. Hãng xe Việt trang bị cho VF 7 hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với hơn 20 tính năng bao gồm những tính năng cấp độ 2, hệ thống 8 túi khí, chức năng chống lật ROM… “Đây đều là những trang bị gần như không thể tìm thấy trên các mẫu xe cùng phân khúc”, anh Hoàng Đức Tuân - kênh vlog Thích Xe nhận xét.

VinFast VF 7 còn chinh phục khách hàng bằng những trang bị tiện nghi hiện đại. Xe được trang bị màn hình hắt kính lái (HUD – bản Plus), trợ lý ảo thông minh giúp người sử dụng dễ dàng điều khiển các tính năng trên xe mà vẫn rảnh tay để tập trung lái.

Khoang cabin VF 7 được trang bị công nghệ hiện đại, nâng tầm trải nghiệm lái

...

Hơn nữa, phần mềm trên VF 7 được cập nhật thường xuyên, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và tối ưu hơn qua thời gian. Đây được coi là “đặc quyền” của riêng xe điện nói chung và xe điện VinFast nói riêng.

Tối ưu chi phí nuôi xe tới bất ngờ

Mang tới loạt giá trị vượt phân khúc, nhưng VinFast VF 7 lại có mức giá sở hữu ban đầu khá cạnh tranh với chính sách thuê pin linh hoạt. Giá xe VF 7 chưa bao gồm pin chỉ từ 850 triệu đồng cho phiên bản S và 999 triệu đồng cho phiên bản Plus. Chi phí lăn bánh của VF 7 cũng được tối ưu do không phải chịu phí trước bạ - một lợi thế lớn so với các mẫu xe dùng động cơ truyền thống trong phân khúc.

Lấy ví dụ, VinFast VF 7 Plus để có thể lăn bánh tại Hà Nội cần tốn thêm khoảng hơn 22 triệu đồng. Mẫu Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive cùng giá bán phải chi thêm gần 142 triệu đồng cho các chi phí phát sinh.

“Mức chênh lệch bỏ ra ban đầu giữa VinFast VF 7 và các mẫu xe xăng là khá lớn, có thể dùng để trả chi phí thuê pin hàng tháng”, chị Thanh Trang (ngụ tại Nha Trang) giải thích lý do chọn mua VF 7 thuê pin.

Theo chị Trang, mua xe đã tiết kiệm được đáng kể, trong quá trình sử dụng chị còn tiết kiệm thêm được khá nhiều so với xe xăng bởi chi phí sạc đang được miễn phí đến hết 1.7.2025, chi phí bảo dưỡng xe điện rẻ hơn xe xăng nhiều.

VF 7 có chi phí “nuôi xe” 0 đồng khiến chủ xe “ngỡ ngàng”

“Sạc miễn phí nên nếu đi càng nhiều, chi phí sử dụng của xe điện sẽ càng tiết kiệm hơn nữa so với xe xăng”, chị phân tích. Đi kèm đó là chính sách bảo hành tốt nhất thị trường lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, đi kèm là các quyền lợi như cứu hộ 24/7, hệ thống trạm sạc toàn quốc…

Với những ưu điểm vượt trội về thiết kế, hiệu suất vận hành, trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại và chi phí sở hữu hợp lý, VinFast VF 7 được đánh giá là một lựa chọn xuất sắc trong phân khúc C-SUV, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng ưa thích khẳng định chất riêng và thể hiện cá tính bản thân.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: baovanhoa.vn