SUV hạng A nào làm hài lòng cả người lái lẫn hành khách lớn tuổi?

Kể từ khi sở hữu VinFast VF 5, ông Văn Quân (Thanh Hóa) nhận ra mẫu xe điện của VinFast đã vượt xa giá trị của một mẫu SUV hạng A bởi cảm giác thoải mái cho cả gia đình cùng sự yên tâm trên mỗi hành trình.

Trước khi đặt mua VinFast VF 5, ông Văn Quân (50 tuổi, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chưa từng sở hữu ô tô hay lái xe điện. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế sử dụng đã khiến ông bất ngờ về độ tiện lợi của mẫu xe điện Việt.

“Tôi cứ nghĩ xe điện sẽ khó dùng, nhưng thực ra đơn giản hơn xe xăng nhiều. Với người mới lái như tôi, việc điều khiển xe trong các ngõ nhỏ ở Vĩnh Lộc trở nên dễ dàng nhờ thiết kế nhỏ gọn và tầm nhìn thoáng”, ông Quân chia sẻ.

Mục đích lớn nhất khi sở hữu ô tô với ông là phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Mỗi khi đưa bố mẹ ông lên bệnh viện tỉnh để thăm khám, chiếc VF 5 trở thành một “phòng chờ di động” tiện nghi. Không gian bên trong xe đủ rộng để hai ông bà ngồi thoải mái, điều hòa làm mát nhanh và không có mùi xăng dầu - điều đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi hay say xe.

Chiếc xe cũng giúp ông Quân chủ động hơn trong việc kết nối nội ngoại hai bên. Những chuyến đi thăm họ hàng xa giờ đây không còn phụ thuộc vào thời tiết, điều kiện gia đình. Khoang hành lý của xe cũng đáp ứng tốt nhu cầu chở quà cáp, nhu yếu phẩm mỗi khi ông đi lại giữa hai bên gia đình.

“Những lần phải đi xa thăm họ hàng, làm giỗ chạp cũng khiến tôi yên tâm và thoải mái về độ an toàn. Xe được trang bị 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, ngang với mấy loại phân khúc B tôi tìm hiểu”, ông Quân nói.

Dù là lần đầu tiếp cận các công nghệ trên xe, ông Quân đã nhanh chóng thích nghi chỉ sau một thời gian ngắn. Trợ lý ảo VinFast giúp ông thực hiện các thao tác như điều chỉnh điều hòa hoặc tìm đường bằng khẩu lệnh tiếng Việt. Điều này giúp ông tập trung tối đa vào việc quan sát đường đi mà không phải thao tác thủ công trên màn hình.

Về mặt kinh tế, ông Quân tính toán rất kỹ. “Tôi muốn tìm một chiếc xe vừa túi tiền nhưng phải bền và tiết kiệm nhất khi sử dụng. VF 5 chính là mẫu xe như thế. Xe mua từ năm ngoái nhưng hiện tại vẫn chưa tốn đồng nào nhờ chính sách miễn phí sạc của VinFast”, ông Quân chia sẻ.

Chính sách mà ông Quân nói tới áp dụng không chỉ cho chủ xe VF 5 mà tất cả chủ xe VinFast. Cụ thể, khách hàng mua xe từ 10/2/2026 được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green tới hết 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng cho khách hàng cá nhân và không giới hạn nếu chủ xe đăng ký vận doanh trên Xanh SM Platform).

Người sở hữu xe trước thời điểm này được hưởng ưu đãi miễn phí sạc tới 3 năm kể từ thời điểm mua. Trong thời điểm giá xăng có nhiều biến động, chính sách này được cho là phát huy hiệu quả tối đa, giúp người dùng Việt tiết kiệm được vài triệu đồng tiền xăng mỗi tháng.

Ông Quân cho biết việc bảo trì VF 5 cũng đơn giản vì xe điện ít chi tiết cơ khí phức tạp, giúp tiết kiệm một khoản đáng kể. Ghi nhận thực tế từ cộng đồng người dùng, với mỗi mốc bảo dưỡng định kỳ 15.000 km, hóa đơn bảo dưỡng chỉ rơi vào khoảng vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 3/2026, người dùng có cơ hội lớn sở hữu VF 5 với mức giá lăn bánh dễ tiếp cận nhất phân khúc A-SUV.

Theo đó, chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” hỗ trợ mua trả góp 0 đồng vốn đối ứng giúp khách hàng không phải lo khoản đầu tư ban đầu, đi kèm lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu. Người mua cũng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá bán - tương đương mức giảm gần 32 triệu đồng thay thế ưu đãi lãi suất. Đây được xem là chính sách có lợi cho người mua khi không bị lãi suất thả nổi, chủ động mức phí chi trả hàng tháng.

Chưa kể, do xe điện được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027 nên khách hàng có thể tiết kiệm thêm hàng chục triệu đồng khi mua VF 5. Cộng dồn các chi phí bắt buộc, mức giá lăn bánh VF 5 chỉ vào khoảng 500-510 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký). Trong khi đó, để lăn bánh các dòng xe cùng phân khúc A-SUV, người Việt phải bỏ ra khoảng 600 triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, số tiền thực tế để sở hữu VF 5 có thể còn thấp hơn khi VinFast vừa công bố khẩn cấp triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện” trước diễn biến khó lường của giá xăng dầu. Cụ thể, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast mới từ 11-31/3 được ưu đãi thêm 3% giá với ô tô.

Với mức chi phí sở hữu hợp lý và lợi thế tiết kiệm trong quá trình sử dụng, VF 5 mang tới một phương án thực tế cho người dùng cần phương tiện bốn bánh phục vụ sinh hoạt hàng ngày, dù ở lứa tuổi nào.

Tác giả: Chí Anh

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn