Muốn mua xe giá tốt nhưng không phải “thỏa hiệp” về chất lượng, người dùng chọn VinFast VF 8 Eco

Bản tiêu chuẩn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu thụ hưởng

Khác với quan niệm “bản tiêu chuẩn phải đánh đổi về tiện nghi”, VinFast VF 8 Eco vẫn giữ trọn vẹn những giá trị cốt lõi của một mẫu SUV hạng D thụ hưởng: Thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi, khung gầm đầm chắc và độ an toàn vượt trội so với tầm giá.

“Chiều dài cơ sở của VF 8 lên tới 2.950mm, tức là dài hơn hầu hết những mẫu xe cùng phân khúc. Với thiết kế 5 chỗ ngồi, không gian thực sự rất mênh mông, thoải mái, đặc biệt là ở hàng ghế thứ hai trên những chuyến đi dài”, reviewer kênh Mê Xe nhận định.

Về thiết kế, kênh OneShot Review dành lời khen ngợi cho ngoại hình xe. “Đầu đuôi chiếc xe này đều đẹp, sang trọng và cao cấp, một thiết kế đến từ Pininfarina – studio danh tiếng của nước Ý”, anh giải thích. Theo nhiều người dùng, VF 8 bởi thế là mẫu xe phù hợp để sử dụng trong gia đình cũng như cho công việc.

Với định hướng thực dụng, VF 8 Eco được trang bị khối động cơ 201 mã lực, mômen xoắn cực đại 310Nm. Động cơ này được giới chuyên gia nhận định là “dồi dào sức mạnh để đi phố, leo đèo dốc”. Đồng thời, quãng đường di chuyển lên tới 562km (theo chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến đi dài xuyên Việt, liên tỉnh của người dùng.

Cùng đó, sự ổn định của thân xe nhờ hệ thống treo được tinh chỉnh tối ưu cho điều kiện đường sá Việt Nam mang đến cảm giác thoải mái, êm ái cho cả người lái và hành khách.

“Ở tốc độ thấp, treo mềm hơn mang đến cảm giác thoải mái khi đi qua gờ giảm tốc. Trong khi đó ở tốc độ cao khi đi đường đèo, xe vào cua và thoát cua rất mượt mà, giúp cho người ngồi trên xe không bị quăng, nhất là những người hay say xe”, host kênh OneShot Review cho biết.

Lăn bánh chưa đến 1 tỷ đồng

Sau khi trải nghiệm khả năng vận hành mượt mà đặc trưng của xe điện, anh Thanh Hải (35 tuổi, một kỹ sư IT tại Hà Nội) đã quyết định bán chiếc C-SUV xăng đang sử dụng để lấy VF 8 Eco. Vị khách hàng cho biết đây là thương vụ “hời” nhất anh từng thực hiện.

Do chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện nên anh Hải được ưu đãi 3% trên giá bán, cộng với 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Kết hợp với việc xe điện được hưởng chính sách 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, anh ghi nhận mức giá lăn bánh chưa đến 900 triệu đồng cho bản Eco.

“Xe hạng C lăn bánh còn cao hơn mức này. Trong khi đó, VF 8 sở hữu không gian rộng rãi hơn, động cơ mạnh mẽ hơn, tôi quyết định chốt luôn”, anh Hải chia sẻ.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng không kém thúc đẩy anh Hải mua VF 8 là chi phí vận hành gần như bằng 0. Theo chia sẻ từ cộng đồng, VinFast đang miễn phí sạc pin trên toàn quốc đến 10/2/2029 đối với xe mua từ 10/02/2026 (tối đa 10 lần/tháng), đồng nghĩa, chủ xe gần như không phải chi trả chi phí năng lượng trong gần 3 năm đầu sử dụng.

Anh Hải cũng yên tâm khi tham khảo danh mục bảo dưỡng định kỳ VF 8. Do đặc thù động cơ điện, xe điện VinFast nói chung có số lượng hạng mục cần kiểm tra, thay thế ít hơn hẳn xe động cơ đốt trong. Chủ xe chỉ cần mang xe vào xưởng sau mỗi 15.000km hoặc 1 năm – giảm bớt thời gian, chi phí cho khách hàng về lâu dài.

“Mua ô tô phải tính đường dài. Tổng cộng cả những khoản tiết kiệm được từ chính sách ưu đãi mua xe, nuôi xe, tôi ‘lời’ cả trăm triệu đồng. Chưa kể xe bảo hành tận 10 năm là đang dài nhất thị trường hiện nay”, anh Hải kết luận.

Kết hợp giữa không gian rộng rãi, khả năng vận hành đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày và lợi thế lớn về chi phí sở hữu, VF 8 Eco cho thấy hướng tiếp cận thực dụng nhưng vẫn giữ được tiêu chuẩn tiện nghi và an toàn của một mẫu SUV hạng D. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng gia đình muốn tiết kiệm nhưng không phải “thỏa hiệp” về chất lượng.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn